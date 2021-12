München/Philadelphia - Die NFL-Teams hatten in den vergangenen Wochen eine hohe Anzahl an Corona-positiven Spielern zu beklagen, die in wichtigen Partien nicht zur Verfügung standen.

Auch eine Anpassung des Corona-Protokolls steht im Raum, um an den letzten beiden Spieltagen der Regular Season so wenig Ausfälle wie möglich zu haben.

NFL: Philadelphia Eagles separieren Quarterbacks

Aufgrund der jüngsten Entwicklungen haben die Philadelphia Eagles zusätzliche Schutzmaßnahmen getroffen.

Wie Head Coach Nick Sirianni am Montag auf einer Pressekonferenz verkündete, werden die Quarterbacks Jalen Hurts, Gardner Minshew und Reid Sinnett Meetings in getrennten Räumen und nur noch virtuell abhalten, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten.

NFL: Eagles treffen am Sonntag auf Washington

"Ich habe mich mit ein paar anderen Head Coaches unterhalten und versucht herauszufinden, wie sie damit umgehen. Wir alle wissen, dass wir so viele Spieler wie möglich brauchen, um diese Woche zu gewinnen. Was ist also die beste Möglichkeit? Wir sprechen natürlich mit unseren Ärzten und Trainers darüber", so der 40-Jährige.

Mit einer Bilanz von 8-7 haben die Eagles gute Chancen auf die Postseason, ein Sieg im Division-Duell mit dem Washington Football Team würde das Tor zu den Playoffs weit aufstoßen.

