München – Ben Roethlisberger hat eine klare Vorstellung von seiner Rolle bei den Pittsburgh Steelers. Das Kümmern um Problemspieler gehört offenbar nicht dazu.

Dabei wäre Wide Receiver Chase Claypool ein Mitspieler, der gut zu "Big Ben" passen würde, immerhin arbeiten beide auf dem Platz eng zusammen.

Doch Roethlisberger will davon nichts hören. Claypool war bei der 28:36-Niederlage der Steelers bei den Minnesota Vikings trotz der zwischenzeitlichen Mega-Aufholjagd nach einem 0:29 negativ aufgefallen. Nach einem Personal Foul zu Beginn des Spiels hatte ihn Head Coach Mike Tomlin zwischenzeitlich auf die Bank gesetzt.

Chase Claypool: Aus den Fehlern gelernt?

"Wir werden sehen", sagte Tomlin nach dem Spiel auf die Frage, ob Claypool aus dem Fehler gelernt habe.

Bei Claypool lagen Genie und Wahnsinn am Donnerstagabend nah beieinander. Er fing acht der neun Würfe auf ihn für 93 Yards, sorgte aber kurz vor Schluss für eine irre Szene, als er in der letzten Minute im finalen Drive der Steelers nach einem Catch zu lange feierte und so wichtige Zeit verplemperte.

Nach dem Spiel zeigte er wenig Einsicht, suchte die Schuld beim Referee, der sowieso noch nicht da gewesen sei, um den Ball in Empfang zu nehmen. Und dann hatte ihm auch noch Trai Turner den Ball aus der Hand geschlagen. "Das hat uns Zeit gekostet", sagte Claypool: "Aber ich muss es definitiv besser machen. Ich kannte die Situation."

Keine Hilfe von Ben Roethlisberger

Von seinem Quarterback kann er bei der Aufarbeitung etwas überraschend keine Hilfe erwarten.

"Es ist nicht wirklich mein Job", sagte Roethlisberger laut ESPN. "Für mich ist das eher etwas für Coach Tomlin. Das ist es, was er tun muss. Das ist sein Job als Head Coach", gab es vom Quarterback einen Seitenhieb in Richtung Trainer.

Als Spielmacher und Anführer sieht er seine Verantwortung offenbar nicht in der Problemlösung bei den Teamkollegen. Kindermädchen für Claypool? Nein, danke!

"Als Quarterback ist es meine Aufgabe, das zu managen, was wir auf dem Feld tun. Der Umgang mit den Problemen der Spieler - das ist die Aufgabe des Trainers, nicht meine."

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.