München - Selten war der Kampf um den Einzug in die NFL-Playoffs so spannend wie in dieser Saison.

Vor dem historischen ersten 18. Spieltag in der NFL-Geschichte sind noch drei Playoff-Plätze zu vergeben, insgesamt haben sich schon elf Teams für die Postseason qualifiziert. Mit 14 Teams haben weniger als die Hälfte aller Teams keine Chance mehr auf den Super Bowl im Februar.

Damit bleiben insgesamt sieben Teams übrig, die sich vor dem Monday Night Game in Woche 17 und den großen Finale der Regular Season in Woche 18 noch Hoffnungen machen können. ran zeigt die Ausgangssituation der Kandidaten und was sie für den sicheren Einzug in die Playoffs benötigen.

Enges Rennen in der AFC - Finale in Week 18

Indianapolis Colts: 9-7

Mit neun Siegen und sieben Niederlagen stehen die Indianapolis Colts derzeit auf dem sechsten Rang in der AFC und haben es trotz der Niederlage gegen die Las Vegas Raiders weiterhin selbst in der Hand, ob sie zu den 14 besten Teams in der Liga gehören.

Am 18. Spieltag steht für sie das vermeintlich leichte Duell bei den Jacksonville Jaguars an, die mit nur zwei Siegen und 14 Niederlagen auf dem letzten Platz in der AFC stehen. Gewinnen sie dieses, stünden sie sicher auf dem sechsten Platz und damit in den Playoffs. Bei einer Niederlage würden ihnen auch Pleiten der Ravens, Chargers und Steelers reichen so wie in einem anderen Szenario Pleiten der Chargers und der Steelers, während die Miami Dolphins gewinnen.

Los Angeles Chargers: 9-7

Mit dem Sieg über die Broncos haben die Los Angeles Chargers nicht nur Denver, sondern auch die Miami Dolphins und Cleveland Browns aus dem Playoff-Rennen geworfen. Zudem war der Erfolg ein wichtiger Schritt in Richtung Postseason.

Am 18. Spieltag steht für sie nun im direkten Duell mit den Las Vegas Raiders das Finale um den Einzug in die Playoffs an. Weil sie im Tie-Breaker hinter den Indianapolis Colts stehen, müssen sie für eine Teilnahme unbedingt gewinnen.

Las Vegas Raiders: 9-7

Durch den etwas überraschenden Sieg gegen die Colts haben sich die Raiders in eine ähnliche Ausgangssituation wie die Chargers gebracht. Ein Sieg gegen den Rivalen würde die direkte Teilnahme an den Playoffs bedeuten.

Da die Raiders nun jedoch den direkten Vergleich gegen die Colts für sich entschieden haben, würden sie auch mit einer Niederlage gegen die Chargers in die Playoffs einziehen, sollten die Colts gegen die Jacksonville Jaguars sowie die Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens verlieren.

Pittsburgh Steelers: 7-7-1

Ein regelrechte Wundertüte sind im Kampf um die Playoffs sind derzeit noch die Pittsburgh Steelers. Neben einer Playoff-Teilnahme sowie einem vorzeitigen Aus ist für das Team um Quarterback Ben Roethlisberger noch alles drin.

Dazu müssen sie auf jeden Fall im Monday Night Game gegen die Cleveland Browns sowie in Week 18 gegen die Baltimore Ravens gewinnen und gleichzeitig auf eine Niederlage der Colts gegen die Jacksonville Jaguars hoffen.

Baltimore Ravens: 8-8

Lediglich Außenseiterchancen auf eine Playoff-Teilnahme haben noch die Baltimore Ravens nach der Niederlage gegen die Los Angeles Rams, was gleichzeitig die fünfte Pleite in Folge war. Damit sie noch den siebten Platz in der AFC erreichen, muss am letzten Spieltag einiges zusammen kommen.

Neben eines Sieges gegen die Pittsburgh Steelers müssen sie auf Niederlagen der Colts, der Chargers, der Browns und der Dolphins hoffen. Dabei ist es unerheblich, dass die beiden letztgenannten Teams schon aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden sind, aufgrund des direkten Vergleichs würden sie mit einem Sieg dann dennoch vor den Ravens stehen.

Zweikampf in der NFC

San Francisco 49ers: 9-7

Dank dem harten umkämpften Erfolg gegen die Houston Texans stehen die San Francisco 49ers vor dem Einzug in den Playoffs. Um die Teilnahme zu fixieren, müssen sie jedoch unbedingt am letzten Spieltag im schweren Auswärtsspiel gegen die Los Angeles Rams einen Sieg einfahren.

Gelingt ihnen dies nicht, müssen sie auf eine Niederlage oder ein Unentschieden der New Orleans Saints hoffen, die den 49ers im Nacken sitzen.

New Orleans Saints: 8-8

Die New Orleans Saints haben ihr Schicksal hingegen nicht in der eigenen Hand. So müssen sie ihr Duell bei den Atlanta Falcons gewinnen und auf eine Niederlage von San Francisco hoffen. Sollten beide Teams im Gleichschritt gewinnen oder verlieren, stünden am Ende immer die 49ers aufgrund der bessern Bilanz vor den Saints.

