München/Los Angeles - In der vergangenen Dekade standen die Seattle Seahawks vor allem für eins: Erfolg. Das hängt auch mit dem Head Coach/Quarterback-Duo Pete Carroll und Russell Wilson zusammen.

In dieser Spielzeit jedoch geht für die Seahawks quasi gar nichts. Mit einer Bilanz von 5-8 stehen die Hawks weit hinten in der NFC, die Playoffs sind nur noch eine theoretische Chance und es wird über einen Abgang von Wilson und sogar Carroll spekuliert, vielleicht sogar von beiden gleichzeitig.

Kaum Offense, löchrige Defense

Um die erste "losing season" der beiden in Seattle zu verhindern, müssen Siege her. Und zwar vier Stück in den verbleibenden vier Spielen, angefangen beim Nachholspiel gegen die Los Angeles Rams in der Nacht auf Mittwoch (ab 0:55 Uhr LIVE auf ran.de).

Doch die Rams haben den Seahawks in der Vergangenheit aber oftmals große Probleme bereitet. Von den letzten fünf Spielen gegen die Mannen aus Kalifornien verlor Seattle vier, inklusive Playoffs. Überhaupt gehören die Rams zu den wenigen Teams, gegen die Wilson in seiner Karriere eine negative Bilanz aufweist (8-12).

In dieser Saison sind die Vorzeichen für einen Sieg gegen den Division-Rivalen jedoch besonders schlecht: Die Offense der Seahawks ist nur an Position 31 geführt, also Vorletzter. Nicht viel besser sieht es auf der anderen Seite des Balles aus, die Defense der Seahawks ist nur die Nummer 25 ligaweit.

"Es ist mir ein Rätsel, wie wir Punkte erzielen sollen", sagte Carroll vor nicht allzu langer Zeit noch sehr pessimistisch. In der Tat, in sechs der bisher 14 Spiele blieb Seattle bei 20 oder weniger Punkten. In Green Bay blieben sie sogar ganz ohne Punkte (0:17). Mit dem Personal, über das die Hawks verfügen, sollte eigentlich mehr drin sein.

Trendwende gegen Angstgegner Rams?

Ein Hoffnungsschimmer bleibt den Seahawks allerdings und das ist ausgerechnet das Coronavirus. Während es bei den Los Angeles Rams einen größeren Ausbruch gab - was der ursprüngliche Grund für die Verschiebung des Spiels war - blieb Seattle weitestgehend verschont von Corona-Infektionen. Mehr als 20 Spieler waren in Los Angeles zwischenzeitlich auf der Covid-Liste.

Einer der ganz wenigen Fälle in Seattle ist jedoch Tyler Lockett. Der Receiver fällt mit einer Infektion für das Duell aus, während die Rams wieder auf Cornerback Jalen Ramsey bauen können - klarer Vorteil für die Gastgeber also.

"Ich war begeistert, als ich hörte, dass Jalen von den Ärzten freigegeben wurde", so Sean McVay nahezu ekstatisch zur Rückkehr seines Star-Verteidigers. Weiterhin kehren Darrell Henderson und Odell Beckham Jr. zurück.

Während die Rams also das Lazarett wenigstens ein wenig mit Star-Spielern lichten konnten, bleibt die Frage nach der qualitativen Breite. Noch immer stehen mehr als ein Dutzend Spieler auf der Covid-Liste und werden nicht zur Verfügung stehen.

Die Seattle Seahawks peilen deswegen ihren Premieren-Sieg im noch immer relativ neuen SoFi Stadium an, um der Saison spät noch eine positive Richtung zu verleihen.

Und womöglich auch einem Division-Rivalen auf dem Weg in die Playoffs ein Bein zu stellen ...

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.