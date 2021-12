Köln - Jeder Höhenflug hat einmal ein Ende. Das erlebt gerade der deutsche NFL-Profi Jakob Johnson mit seinen New England Patriots. Nach zuletzt sieben Siegen in Serie unterlagen die Pats den Indianapolis Colts mit 17:27.

New England brauchte lange, um überhaupt ins Spiel zu finden. Erst im letzten Quarter erzielte das Team von Heachcoach Bill Belichick alle 17 Punkte, ein geschichtsträchtiges Ereignis. Denn in den vorangegangenen 99 Spielen waren die Patriots nie ohne Punkte in die Pause gegangen.

Patriots: Gebrauchter Tag für Quarterback Mac Jones

Pats-Quarterback Mac Jones erwischte einen gebrauchten Tag. Der 23-Jährige brachte nur 26 seiner 45 Pässe an seine Receiver und kam auf insgesamt 299 Yards Raumgewinn. Neben zwei Touchdown-Pässen warf er auch zwei Interceptions.

Der Quarterback beklagte, dass sein Team schon keine gute Trainingswoche gehabt hätte. "Die Energie war ziemlich niedrig. Das spiegelt wieder, wie wir gespielt haben", sagte er bei der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Überragender Akteur der Colts, die den Playoffs einen großen Schritt näher kamen, war Running Back Jonathan Taylor mit 170 erlaufenen Yards und einem Touchdown.

