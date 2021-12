NFL

Neujahrsvorsatz nach Pleite? Belichick macht es kurz und schmerzlos

Mit der Heimpleite gegen die Buffalo Bills mussten die New England Patriots Platz eins in der AFC East abgeben und zittern um den Einzug in die Playoffs. Anschließend fragte eine Reporterin Bill Belichick nach seinem Neujahrsvorsatz. Die Antwort: LEGENDÄR!

