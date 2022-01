Dallas/München – Dass Spieler aus Europa sich in der NFL etablieren, ist mittlerweile nicht mehr ungewöhnlich. Deutsche Akteure wie Jakob Johnson und Mark Nzeocha oder Ex-Profis wie Björn Werner und Sebastian Vollmer sind der Beweis dafür.

Dass allerdings europäische Trainer in der besten Football-Liga der Welt unterkommen, ist eine echte Rarität. Aden Durde, der Defensive Line Coach der Dallas Cowboys (Sonntag gegen die Arizona Cardinals, ab 22:15 Uhr live auf ProSieben und ran.de), ist der erste Brite, der eine Vollzeitstelle als Trainer in der NFL ergattert hat und möglicherweise sogar zu Höherem berufen sein könnte.

"Ich kenne viele Trainer auf der anderen Seite des Atlantiks, die das könnten", sagte der 42-Jährige gegenüber der "Associated Press". "Ich hatte aufgrund meiner Situation die Möglichkeit dazu. Ich bin sehr stolz darauf, weil ich denke, dass ich viele Menschen vertrete."

Von London zu den Scottish Claymores und den Hamburg Sea Devils

Aufgewachsen ist Durde im englischen Middlesex, im Südosten von England. Er lernte den Sport bei dem Amateurverein London Olympians kennen, ehe er als Linebacker über die damalige NFL Europe im bezahlten Football unterkam.

Die Spielzeiten 2003 und 2004 verbrachte er bei den Scottish Claymores, 2005 bis 2007 war er bei den Hamburg Sea Devils. Kurzzeitig nahmen ihn die NFL-Teams der Carolina Panthers (2005) und der Kansas City Chiefs (2008) unter Vertrag. Allerdings kam er nicht über das Practice Squad hinaus und erlebte als Spieler nie ein reguläres NFL-Spiel.

Dafür gelang ihm dies als Trainer. Dabei deutete zunächst wenig darauf hin, dass er als Coach einmal seinen Lebensunterhalt bestreiten könnte. Durde trainierte in seiner Heimat zunächst die Jugendmannschaft der London Warriors.

Doch sein Aufgabenfeld wurde größer: Durde unterstützte Football-Talente dabei, Stipendien bei US-amerikanischen Universitäten zu ergattern. Außerdem war er für das Football-Development-Programm der NFL in Großbritannien verantwortlich und ist in das International Player Pathway Program integriert gewesen.

Förderprogramm für Trainer ermöglichte den NFL-Einstieg

Diese Funktionen brachte ihm eine Empfehlung für das "Bill Walsh Diversity Coaching Fellowship" ein.

Das Förderprogramm existiert seit über 30 Jahren und bietet talentierten Übungsleitern die Möglichkeit, bei den Trainingslagern der NFL-Teams erste Erfahrungen zu sammeln und im Idealfall als Coach unterzukommen. Alle 32 NFL-Teams nehmen Jahr für Jahr an diesem Programm teil.

Bewerbungsberechtigt sind Personen, die Trainererfahrung am College, an der High-School oder in einer Profiliga (CFL, XFL etc.) gesammelt haben oder aber als NFL-Spieler aktiv gewesen sind. Weil Durde letztere Voraussetzung durch seine Kurzzeit-Engagements erfüllte, durfte er daran teilnehmen.

Durde kam über das Programm zunächst bei den Dallas Cowboys unter, ergatterte dann im Jahre 2016 seinen ersten richtigen Trainerposten als Defensive Quality Control Coach bei den Atlanta Falcons. Vor der Saison 2020 stieg er zum Outside Linebackers Coach auf.

Dan Quinn ist sein Förderer

Dan Quinn, der damalige Head Coach der Atlanta Falcons, war von Durde sofort überzeugt: "Er hat als Football-Lehrer super Fähigkeiten. Er ist dazu in der Lage, sich mit verschiedenen Menschen auf verschiedenen Seiten des Balls zu verbinden. Er entwickelt neue Ideen und neue Sichtweisen. Er gab mir im Laufe der Jahre eine Menge Feedback."

Nachdem Quinn im September 2020 von den Falcons entlassen wurde und im Jahre darauf als Defensive Coorindator bei den Dallas Cowboys unterkam, holte er Durde nach, sodass dieser den Posten des Defensive Line Coaches einnahm.

Damit scheint der Engländer noch längst nicht am Ende der Fahnenstange angekommen zu sein. Auf "nfl.com" wurde er bereits als einer der Kandidaten genannt, der sich berechtigte Hoffnungen auf einen Posten als Defensive Coordinator machen dürfen. Der NFL Media Analyst Scott Pioli schreibt: "Er hat ein enormes Auge für die Bewertungen von Spielern und Talenten. Das ist eine Fähigkeit, die nicht alle Trainer besitzen."

Patrick Esume lobt Durde: "Keiner hätte es mehr verdient"

Diese Einschätzung freute unter anderem auch den ran-Experten Patrick Esume. Als dieser dem Trainerteam der Sea Devils angehörte, lernte er Durde kennen. Noch heute stehen sie miteinander im Kontakt.

Er weiß, wie viel Durde für seinen Beruf opfern musste. "Er hat Frau und zwei Kinder. Seine Frau arbeitete in London als Hebamme. Ich glaube, sie ist jetzt erst nachgekommen. Das war in den ersten Jahren eine Fernbeziehung. Er hat eine Menge gegeben, um das in die Tat umzusetzen", erzählt Esume in seinem Podcast "Football Bromance."

Das heißt für Esume: "Keiner hätte es mehr verdient als er, wenn er der erste Coordinator wird, der nicht Football drüben gespielt und gelernt hat."

