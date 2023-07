Nick Chubb von den Cleveland Browns hat sich in die Debatte um niedrige Gehälter von Running Backs eingeschaltet.

Der 27-Jährige ist selbst Ballträger und wurde am Rande des Training Camps am Sonntag von Reportern auf die Situation angesprochen.

"Im Moment können wir wirklich nichts tun", wird Chubb von "ESPN" zitiert. "Uns werden in dieser Situation sozusagen Handschellen angelegt."

Running Back Nick Chubb: "Das schmerzt"

Running Backs seien die einzigen Spieler, die für ihre gute Leistung bestraft würden, so Chubb weiter. "Wenn wir in einer Saison 2.000 Yards laufen, werden sie sagen, dass du im nächsten Jahr wahrscheinlich abgenutzt bist. Das ist hart. Das schmerzt."

Was Running Backs betrifft, frage die NFL nicht danach: "Was hast du in letzter Zeit für mich getan?". Vielmehr ginge es um die Frage: "Was kann ich morgen noch von dir erwarten?".

Seitdem sich die beiden Superstars Saquon Barkley und Josh Jacobs mit ihren Teams nicht auf neue langfristige Verträge einigen konnten, wird in der NFL heftig über den Wert der Running Backs diskutiert.

In dem Zusammenhang kam in letzter Zeit die Idee auf, einen Fonds einzurichten, mit dem vor allem Rookie-Ballträger gemäß ihrer Statistiken bezahlt werden.