München - Eigentlich hatte es den Kansas City Chiefs um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes ohnehin nicht an Motivation gefehlt, als sie am Sonntag im heimischen Arrowhead Stadium die rivalisierenden Las Vegas Raiders zum Duell baten.

Dann allerdings taten die Gäste etwas, was die Stimmung der Chiefs-Spieler nur noch weiter anheizte. Nach ihrem Aufwärmprogramm versammelten sich die Raiders zunächst an der 25-Yard-Line, verlegten den Ort für ihre kurze Teambesprechung dann aber ins Mittelfeld - auf das Logo der Gastgeber.

Während im Stadion wilde Buhrufe ertönten, wurden Mahomes und Co. durch die Aktion nur noch weiter angestachelt.

Chiefs von Raiders-Aktion angestachelt

"Wir haben nicht viel darüber gesprochen", erklärte der Spielmacher nach der Partie: "Aber man will definitiv nicht, dass Leute in dein Stadion kommen und versuchen, Dinge zu missachten, die du zum Teil mit aufgebaut hast. Das hat uns nur noch mehr motiviert, rauszugehen und gegen dieses gute Team zu gewinnen, mit dem wir eine Rivalität haben", so Mahomes weiter.

Und der Plan gelang. Kansas City feierte einen 48:9-Triumph, den höchsten Sieg in der 51-jährigen Geschichte der Rivalität beider Franchises.

