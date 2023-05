Der Spielplan der NFL-Saison 2023 ist da (alle Reaktionen und Analysen live im NFL Network auf ran.de und in der ran App).

Der Startschuss fällt im Arrowhead Stadium. Dort bekommt es der amtierende Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs um Patrick Mahomes am 7. September mit den Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown zu tun.

Für Aaron Rodgers beginnt die Ära in New York mit einem Monday Night Game: Die Jets treffen in Week 1 auf die Buffalo Bills um Josh Allen. Jordan Loves erstes Spiel als Starter der Green Bay Packers ist auswärts bei den Chicago Bears.

Die New England Patriots eröffnen die Saison mit einem Heimspiel gegen die Philadelphia Eagles. Dabei soll Ex-Quarterback Tom Brady geehrt werden.

Schon am 4. Spieltag kommt es zum langersehnten Duell zwischen Mahomes und Rodgers, wenn die Jets die Chiefs empfangen.

Deutschland-Spiele 2023: Chiefs gegen Dolphins, Patriots gegen Colts

2023 wird es gleich zwei Deutschland-Spiele geben, beide in Frankfurt.

Am 5. November (Week 9) kommt es im Deutsche Bank Park zum Duell der Kansas City Chiefs mit den Miami Dolphins. Am 12. November (Week 10) stehen sich die New England Patriots und die Indianapolis Colts gegenüber.

Das zweite Deutschland-Spiel in dieser Saison ist der Ersatz für das ausgefallene Spiel in Mexiko - das Estadio Azteca wird für die Fußball-WM 2026 umgebaut und steht nicht zur Verfügung. Im kommenden Jahr wird es wieder nur ein Spiel auf deutschem Boden geben.

Neben den Frankfurt Games stehen auch wieder drei Partien in London an: Am 4. Spieltag treffen die Jacksonville Jaguars in Wembley auf die Atlanta Falcons (1. Oktober), in Woche 5 bekommt es Jacksonville in Tottenham mit den Buffalo Bills zu tun (8. Oktober) und in Week 6 stehen sich die Tennessee Titans und die Baltimore Ravens in Tottenham gegenüber (15. Oktober).

Super-Bowl-Rematch - Highlights an Thanksgiving, Weihnachten und Silvester

Zur Neuauflage der 56. Super Bowls kommt es in Week 11 - dann empfangen die Kansas City Chiefs die Philadelphia Eagles.

An Thanksgiving steigen wie gewohnt drei Patriots. Die Lions und Cowboys tragen traditionell Heimspiele aus: Detroit hat die Packers zu Gast, Dallas begrüßt die Washington Commanders.

Rammelbammel auch an Weihnachten: Am 25. Dezember bitten die Chiefs die Las Vegas Raiders zum Tanz. Ein besonderes Highlight für die jüngeren Zuschauer: "Nickelodeon" zeigt das Spiel mit besonderen Spezialeffekten. Ebenfalls am 1. Weihnachtsfeiertag steigt die Partie zwischen den Philadelphia Eagles und New York Giants.

Am Silvesterabend treffen die Chiefs zu Hause auf die Cincinnati Bengals, eine Neuauflage der letzten beiden AFC Championship Games.

Erstmals ein NFL-Spiel am Black Friday

Neu ist ein Spiel am Black Friday, also dem Tag nach Thanksgiving - die Jets empfangen die Dolphins. Dieses wird exklusiv von "Amazon" vermarktet.

Zudem dürfen Teams nun öfter als einmal donnerstags spielen. Und nicht jedes Team bekommt ein Spiel zur Primetime, wie es vorher üblich war.

Alle Infos zur NFL-Saison 2023 gibt es hier.