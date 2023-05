Die New England Patriots haben verkündet, dass Tom Brady beim ersten Heimspiel der kommenden Saison geehrt werden wird.

Das Team rief das Spiel zum "Thank You Tom Game" aus. Eigentümer Robert Kraft kommentierte die Ankündigung im "NFL Network": "Der größte Spieler in der Geschichte des American Football hat hier in Foxborough gespielt und ich freue mich sagen zu können, dass ich ihn eingeladen habe und er zu unserem Heimeröffnungsspiel kommen wird, damit Fans in New England sich bei ihm für seine Dienste bedanken können."

Brady war von 2000 bis 2019 für die Franchise aktiv und gewann im Trikot der Patriots sechsmal den Super Bowl.

2007, 2010 und 2017 wurde er zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt. Gemeinhin gilt er als der beste Spieler in der Geschichte der NFL.

Brady trat im März 2023 endgültig zurück

2019 verließ er die Patriots als Free Agent und wechselte zu den Tampa Bay Buccaneers, mit denen er prompt seinen siebten Super Bowl gewann.

Nach der Saison 2022 verkündete der "GOAT" zunächst seinen Rücktritt, bevor er nur wenig später sein Comeback bekanntgab.

In diesem Jahr verkündete er nach einer durchwachsenen Spielzeit seinen mutmaßlich endgültigen Abschied von der NFL.