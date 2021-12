München - Nach dem überraschenden Debüt von Kicker Dominik Eberle bei den Houston Texans könnte mit Mark Nzeocha demnächst ein weiterer Deutscher sein Comeback in der NFL geben.

Nzeocha: Rückkehr nach San Francisco

Wie die San Francisco 49ers am Mittwoch bekanntgaben, haben sie den gebürtigen Ansbacher für ihr Practice Squad verpflichtet. Nzeocha spielte bereits zwischen 2017 und 2020 für San Francisco und lief in der Saison 2019 sogar im Super Bowl auf, der jedoch an die Kansas City Chiefs ging.

Insgesamt stand der 31-Jährige in 47 Spielen für die 49ers auf dem Feld und wurde dabei vor allem in den Special Teams eingesetzt. Dabei kam er auf 40 Tackles, einen Sack, ein Forced Fumble und eine Interception. Nach der Saison 2020 wurde die Vertragsoption auf ein weiteres Jahr seitens der 49ers nicht gezogen.

Die Zeit als Free Agent ist für den deutschen NFL-Profi vorerst vorbei, er kehrt nach "Frisco" zurück.

Einsatz auch ohne festen Vertrag möglich

Noch ist unklar, ob die 49ers letztlich auf Nzeocha in einem Spiel zurückgreifen werden. Die Regeln des Practice Squad sorgen zumindest dafür, dass ein kurzfristiger Einsatz in den kommenden Wochen zumindest im Bereich des Möglichen läge.

Den Teams ist es erlaubt, pro Spieltag zwei Spieler aus dem Practice Squad in den aktiven Kader zu befördern, ohne ihnen einen festen Vertrag anbieten zu müssen. Mitglieder des Practice Squad können so für zwei Spiele aktiviert werden, ehe sie beim dritten Einsatz einen festen Vertrag unterschreiben müssten.

Auf dem Practice Squad verdient Nzeocha als Spieler mit mehr als zwei Jahren NFL-Erfahrung mindestens 14.000 US-Dollar pro Woche.

