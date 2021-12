München - Wegen zahlreicher Corona-Fälle bei ihrem Gegner Los Angeles Rams mussten sich die Seattle Seahawks mit der Verlegung ihres Division-Duells in Week 15 anfreunden. Das Gastspiel in Kalifornien steht nun erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ab 0:55 Uhr im Livestream auf ran.de an.

Am Tag, an dem die Partie eigentlich steigen sollte, vermelden die "Hawks" sechs positive Tests. Betroffen sind Cornerback D.J. Reed, Tackle Brandon Shell, Running Back Travis Homer, Defensive End Kerry Hyder Jr. sowie Guard Pier-Olivier Lestage und Cornerback Mike Jackson aus der Practice Squad.

Bereits zuvor landeten Wide Receiver Tyler Lockett und Running Back Alex Collins auf der Covid-Liste.

Für die Seahawks, die bislang fünf Siege bei acht Niederlagen auf dem Konto haben, geht es um den Anschluss an die Playoff-Plätze. Die Rams stehen bei 9-4 und führen die NFC West an.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.