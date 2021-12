Nashville/München - A.J. Brown verteilte Handküsse in Richtung des jubelnden Publikums im Nissan Stadium von Nashville.

Wenige Minuten zuvor hatten die dort spielenden Tennessee Titans die San Francisco 49ers mit 20:17 niedergerungen - vor allem dank Browns famoser Leistung.

Der Wide Receiver konnte gleich elf Pässe von Quarterback Ryan Tannehill fangen und erzielte damit 145 Yards Raumgewinn. Zudem gelang Brown noch ein Touchdown. Und das alles, nachdem er wegen einer Brustverletzung zuletzt in Woche elf auflief und seitdem malade passen musste.

"Ich bin sehr dankbar, dass ich einfach wieder Football spielen kann. Ich habe es vermisst und es war hart für mich, weil Football das ist, was ich liebe. Ich denke wirklich, dass das mein Sinn des Lebens ist", erklärte Brown nach der Partie.

A.J. Brown dreht nach schwacher erster Hälfte auf

Aber es lief natürlich nicht alles rund: In Hälfte eins offenbarte Brown noch etwas Probleme und kam lediglich auf 24 Passing Yards - Spielstand 0:10 aus Titans-Sicht. Nach der Pause folgte die 180-Grad-Wende. Erst ließ er Ambry Thomas bei einem Pass über 42 Yards schlecht aussehen, kurze Zeit später fing er einen Touchdown-Pass von Tannehill, der den Titans die erste Führung des Spiels einbrachte.

Am Ende der Partie wurde er 16 Mal von Tannehill gesucht und fing davon elf Bälle, beides Karriere-Bestwerte für den Receiver in seinem dritten NFL-Jahr. Gleich acht Bälle fing er bei dritten Versuchen, laut "ESPN" hat dies kein anderer Spieler in den vergangenen 30 Jahren geschafft.

Browns Rückkehr befeuert die Pass-Offense der Titans, die zuletzt doch etwas lahmte und dadurch auch Tannehill in seinen Möglichkeiten schwächte. Der 24-Jährige ist der beste Passempfänger (56), hat die meisten Receiving Touchdowns (vier) und die meisten Yards (760) bei den Titans. Und das trotz seiner mehrwöchigen Verletzungspause.

Tannehill schwärmt: "Liebe es, den Ball zu A.J. zu werfen"

Kein Wunder, dass Tannehill nach dem Sieg über die 49ers ein Loblieb auf seinen Top-Receiver anstimmte: "Ich liebe es, den Ball zu A.J. (Brown; Anm. d. Red.) zu werfen. Er hat die natürliche Fähigkeit sich freizulaufen. Er ist groß und stark. Es gibt nur wenige Spieler, die du leicht finden kannst. Er ist einer davon"

Die Titans scheinen wieder zurück in der Spur zu sein, oder um es mit den Worten von Head Coach Mike Vrabel zu sagen: "Die Beerdigung für die Titans sollte gestern oder heute sein, aber wir sind noch nicht tot."

Gerade im Hinblick auf die Playoffs hält das Team aus Nashville alle Trümpfe in der eigenen Hand. Sollten die Indianapolis Colts gegen die Arizona Cardinals am Sonntag verlieren, haben die Titans die Playoffs sicher und sind Division-Champion in der AFC South. Ansonsten reicht ein weiterer Sieg in den verbleibenden Saisonspielen.

Angesichts des furiosen Comebacks von Brown, dürften die Titans dort wohl nicht zum Lieblingsgegner der anderen AFC-Teams avancieren. Die Titans-Fans dürften sich dagegen auch im Januar noch über weitere Handküsse in Richtung der Ränge freuen.

Markus Bosch

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.