München/Tennessee - Gute Nachricht für die Tennessee Titans mit Blick auf die heiße Phase der Saison.

Wie Radio- und TV-Journalist Clay Travis berichtet, hat Running Back Derrick Henry in dieser Woche wieder das Einzeltraining auf dem Teamgelände aufgenommen. Dabei soll er unter voller Belastung trainiert haben und keinerlei Probleme gehabt haben.

Anfang November hatte sich der 27-Jährige einer Fuß-OP unterziehen müssen. Damals war von einer Ausfallzeit von sechs bis zehn Wochen die Rede.

Tom Pelissero vom NFL Network sagte am Montag bei "Good Morning Football", dass Henry womöglich in Woche 18 gegen die Houston Texans bereits spielen könnte: "Derrick Henry, so hört es sich an, wird vielleicht sogar in Woche 18 zurückkehren, um nach seiner schweren Fußverletzung, die er zu Beginn der Saison hatte, etwas Rost abzuklopfen, bevor sie in die Playoffs gehen".

