München/Tampa Bay - Tom Bradys Fernbleiben vom Trainingslager der Tampa Bay Buccaneers gab die vergangenen Tage Rätsel auf. Vor einer Woche verließ der Quarterback die Saisonvorbereitung der Buccaneers aus "persönlichen Gründen".

Nun aber soll klar sein, dass der 45-Jährige in dieser Woche wieder ins Training einsteigen wird. So schreibt "NFL Network", dass Brady bereits am Montag zurückkehren wird.

Laut Medienberichten soll es sich bei dem "Fernbleiben" um eine Vereinbarung zwischen Spieler und Team gehandelt haben. Demnach habe Brady die Erlaubnis gehabt sich eine Auszeit zu nehmen, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Auszeit mit Tom Brady abgesprochen

Diese Berichte werden von Todd Bowles gestützt. Der Head Coach der "Bucs" erklärte zuletzt: "Wir vertrauen ihm. Wir haben darüber gesprochen. Es war schon vor dem Trainingslager geplant."

Die Tampa Bay Buccaneers spielen in ihrem letzten Preseasonspiel gegen die Indianpolis Colts. Noch ist unklar, ob Brady in dieser Partie auf dem Platz stehen wird. In Woche eins trifft der Super-Bowl-Sieger von 2020 auf die Dallas Cowboys.

