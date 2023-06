Von Kai Esser

Es ist das vorherrschende Thema der aktuellen Offseason: Wetten.

Genauer gesagt Wetten, die von NFL-Spielern abgeschlossen wurden. Illegalerweise. Die Liga hat aus ihrer Sicht klare Regeln getroffen. Doch diese sind noch nicht klar genug! Durch zig Ausnahmen und noch mehr Bedingungen wird die NFL noch mehr Fälle provozieren.

NFL-Wetten: Gelegenheit macht Diebe

Zuallererst: Die Strafe für beispielsweise Isaiah Rodgers von den Indianapolis Colts, der auf Spiele seines eigenen Teams gewettet hat, ist völlig gerechtfertigt. Die Integrität des Wettbewerbs muss zwingend an erster Stelle stehen und dessen Untergrabung hart bestraft werden.

Um zu wissen, dass man nicht auf Spiele seines eigenen Teams oder der eigenen Liga wetten darf, muss man kein Seminar oder eine Schulung der NFL besuchen. Das sollte einem der eigene, hoffentlich gesunde Menschenverstand sagen.

Allerdings ist das Wetten per se den Spielern gestattet. Aber nur auf andere Sportarten. Und auch nur, wenn man nicht in den Gebäuden des Teams ist. Oder in Dienstkleidung. Wenn also ein Spieler einen falschen Wischer auf seinem Smartphone macht, während er auf dem Parkplatz des Trainingsgeländes steht, droht ihm eine ganze Saison Sperre.

Natürlich sollte das nicht passieren. Aber wer, ob bei der Arbeit oder privat, noch nie unüberlegt auf seinem Handy herumgescrollt ist, der werfe den ersten Stein.

Logische Lösung: Wetten komplett verbieten!

Warum verbietet die Liga ihren Spielern dann nicht gleich, Wetten abzuschließen? Egal wo, egal auf welche Sportart.

Und wer unbedingt den Nervenkitzel von Sportwetten braucht, der kann auf dem Account der Frau/Freundin, des Vaters, des Bruders oder wem auch immer Wetten platzieren. Zumindest, solange es nicht ins Systematische abdriftet.

Durch etliche Ausnahmen von ohnehin schon vielen Regeln werden die Spieler nur verwirrt.

Und die sollten sich eigentlich auf das Spielen besinnen und nicht darauf, in welchem Raum welches Gebäudes nun welche Wette auf welche Sportart legal ist oder nicht.