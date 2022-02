Pittsburgh - Sie sind drei Ikonen der NHL, haben ihre gesamte Kariere bei den Pittsburgh Penguins verbracht und drei Mal den Stanley Cup gewonnen. Nun befinden sich Sidney Crosby (34), Evgeni Malkin (35) und Kris Letang (34) im Spätherbst ihrer Karriere und wollen noch ein viertes Mal die Meisterschaft in der NHL gewinnen.

Crosby gilt als einer der besten Spieler aller Zeiten. Er führte nicht nur die Penguins als Kapitän zu Meisterschaften, sondern gewann mit der Nationalmannschaft von Kanada auch zwei Mal die Olympischen Winterspiele (2010 & 2014) sowie die Weltmeisterschaft. Er ist der einzige Spieler, der alle drei Wettbewerbe als Kapitän mindestens einmal gewann.

Am vergangenen Dienstag schrieb er ein weiteres Mal Geschichte: Crosby erzielte sein 500. Tor im Dienste der Penguins. In der 104-jährigen Geschichte der NHL gab es zuvor lediglich 17 Spieler, die ebenfalls 500 Tore für ein Team erzielten.

Trainer Sullivan lobt Crosby: "Er geht mit gutem Beispiel voran"

"Es ist eine unglaubliche Reise für mich, Coach der Penguins zu sein und vor allem Sid zu trainieren", sagt Mike Sullivan, der bereits seit Dezember 2015 für das Team verantwortlich ist. "Ich denke, Sid verkörpert alles, was an unserem Sport richtig ist. Seine Bescheidenheit, sein Auftreten, seine Arbeitsmoral, seine teamorientierte Einstellung und Herangehensweise. Er geht mit gutem Beispiel voran."

Crosby startete in der Saison 2005/06 seine erfolgreiche Karriere bei den Penguins. Er wurde zum neuen Gesicht der Franchise und zum Nachfolger von der Ikone Mario Lemieux, der von 1984/85 bis 2005/06 für Pittsburgh aktiv gewesen war, 690 Tore in 915 Partien erzielte und als Erster und bis dato einzige Spieler der Penguins die 500-Tore-Marke knacken konnte.

Der russische Malkin stieß in der Saison 2006/2007 hinzu. Er wurde bereits zwei Jahre zuvor, beim Draft 2004, an 2. Position von den Penguins ausgewählt. Noch höher ausgewählt wurde lediglich sein Landsmann Alex Ovechkin, der bei den Washington Capitals unterkam und ebenfalls seine gesamte bisherige Karriere bei dieser einen Franchise verbracht hat.

Mit seiner Geschwindigkeit, seiner Größe und seinen vielseitigen Schusstechniken kann Malkin Spiele im Alleingang entscheiden. 2009 und 2012 gewann er die Art Ross Trophy als bester Scorer der Liga, 2012 wurde er zudem mit der Hart Memorial Trophy sowie dem Ted Lindsay Award als wertvollster Spieler der regulären Saison ausgezeichnet.

Kühnhackl schwärmt von Crosby: "beeindruckend, wie er trainiert"

Der deutsche Tom Kühnhackl hat mehrere Jahre an der Seite der Superstars gespielt und mit ihnen zwei Mal den Stanley Cup gewonnen. Als junger Spieler ließ er sich von ihnen inspirieren. "Wenn man mit einem Sidney Crosby oder einem Evgeni Malkin auf dem Eis steht und die laufen nur mit halber Intensität, sind aber genauso schnell wie man selbst bei Vollgas, steht noch einiges an Arbeit bevor", berichtete er damals.

Der Fleiß von Crosby hatte ihn besonders beeindruckt: "Er ist der Erste im Stadion, der Erste im Kraftraum, der Erste auf dem Eis. Es ist beeindruckend zu sehen, wie er trainiert und wie man der beste Spieler der Welt wird."

Kris Letang mag in der öffentlichen Darstellung nicht den gleichen Stellenwert wie Crosby und Malkin haben, weil er als Verteidiger seltener die entscheidenden Aktionen verbucht. Gleichwohl zählt er zu den effektivsten Spielern seiner Positionsgruppe und hat bereits in sieben Spielzeiten zweistellig getroffen. Zudem ist er ein exzellenter Vorlagengeber

Zukunft von Letang und Malkin ist offen

Während Crosby noch bis zum Jahre 2025 an sein Team gebunden ist, enden die Arbeitsverhältnisse mit Letang und Malkin nach dieser Saison. General Manager Ron Hextall möchte die Verträge unbedingt verlängern.

"Wir haben mit diesen Spielern Gespräche geführt, und sie haben für uns natürlich höchste Priorität", sagt er, gibt allerdings zu bedenken: "Wir haben nur begrenzten Spielraum beim Salary Cap. Unser Ziel ist es, alle unterzubringen. Ob das möglich ist oder nicht, das kann ich nicht sagen. Bei jedem Spieler gibt es eine bestimmte Zahl, bis zu der man gehen kann, und da zieht man die Grenze. Aber die Verhandlungen sind gut verlaufen."

Und weiter: "Die beiden sind schon seit 16 Jahren hier. Ich weiß, dass sie eine Menge für die Stadt getan haben. Die Stadt war immer gut zu ihnen. Es ist also sicherlich etwas, das wir gerne fortsetzen würden, aber natürlich haben auch die Spieler eine Wahl."

Die jüngere Vergangenheit der Penguins verlief eher ernüchternd. Nachdem sie 2016 zum zweiten Mal in Folge den Stanley Cup gewannen, erreichten sie zwar weiterhin stets die Playoffs, kamen aber nie über die 2. Runde hinaus bzw. scheiterten in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils in der 1. Runde. Diese Durststrecke wollen Crosby & Co. in diesem Jahr beenden.

Das Spiel gegen die Carolina Hurricanes (Sonntag um 18:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) wird auf dem Wege dorthin eine Standortbestimmung, weil beide zu den absoluten Top-Teams im Osten zählen.

Oliver Jensen

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.