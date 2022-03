München - Die Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) ist in der Regel dafür bekannt, spätere NHL-Stars wie Mario Lemieux oder Sidney Crosby hervorzubringen.

Am Samstag stand sie allerdings im Mittelpunkt einer historischen Begebenheit. So durfte Eve Gascon als erst dritte Frau überhaupt ein Tor in der kanadischen Jugendliga hüten. Dabei überzeugte sie mit 18 Saves, konnte aber die 4:5-Niederlage der Gatineau Olympiques nach Overtime gegen Rimouski Oceanic nicht verhindern.

Vor 4.700 Zuschauern stellte sie dabei ihr Können mehrmals unter Beweis, sodass immer wieder Sprechchöre von den Zuschauern zu vernehmen waren. "Es war eine einzigartige Erfahrung", sagte sie nach dem Spiel auf der Pressekonferenz: "Es war etwas stressig, aber am Ende des Tages auch schön. Ich könnte nicht stolzer auf mich selbst sein", fuhr sie fort.

Einsatz von Rheaume sollte Frauen-Eishockey für immer verändern

Weil Gascon nach Manon Rheaume und Charline Labonte erst die dritte Torhüterin ist, die dieser Meilenstein gelang, trug sie nun auch ein Stück zur kanadischen Eishockey-Geschichte bei. Vor allem der erste Einsatz von Rheaume in der Jugendliga im Jahr 1991 sollte den Blick auf das Frauen-Eishockey in Kanada für immer verändern.

"Als ich damals ins Tor gegangen bin, hatte ich noch keine Ahnung, dass meine Geschichte so viele Leute inspirieren sollte. Das habe ich erst Jahre später realisiert", so Rheaume gegenüber "The Athletic". Später stand sie in einem Freundschaftsspiel für die Tampa Bay Lightning in der NHL auf dem Eis und wurde zum Vorbild für junge Eishockeyspielerinnen in Nordamerika.

Charline Labonte hingegen verblieb in der QMJHL und wurde die erste weibliche Backup-Torhüterin in der Geschichte der Liga. Über zwei Spielzeiten lang sollte sie insgesamt 28 Mal für die Acadie-Bathurst Titan auf dem Eis stehen.

"Ich weiß, dass alles, was sie macht, einmal eine ganze Generation an jungen Mädchen inspirieren wird. Aber nicht nur Mädchen, sondern auch Jungs können etwas von ihrer Geschichte lernen", schwärmte Rheaume von Gascon vor ihrem Einsatz.

Gascon will eigene Geschichte erzählen

"Sie haben mir gezeigt, dass man bei der Arbeit mit den Medien immer ruhig sein muss und immer man selbst bleiben sollte", erklärte Gascon über den Einfluss ihrer beiden Vorgängerinnen. Nun will sie mit ihren Leistungen auf dem Platz ihre eigene Geschichte erzählen.

"Ich will beweisen, dass Frauen zusammen mit Männern spielen können und genauso viel Anerkennung verdienen. Ich will für junge Mädchen ein Vorbild sein", sagte sie weiter. Bei ihrem Auftritt am Samstag unterstrich sie schließlich genau das und hielt mehrere Male glänzend.

So ist es nicht ausgeschlossen, dass sie in Kürze erneut für ein Spiel berufen wird, solange Starting-Goalie Remi Poirier weiter verletzt ausfällt. "Sie hat sehr gut gespielt und hielt dem immensen Druck Stand. Ich bin sehr beeindruckt von ihrer Leistung und sehr stolz auf sie", erklärte Olympiques-General-Manager Louis Robitaille nach dem Spiel.

Doch auch so hat Gascon bereits jetzt Geschichte geschrieben und wird für immer in einer Reihe mit Manon Rheaume und Charline Labonte genannt werden.

