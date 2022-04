München - Leon Draisaitl ist im Duell mit Auston Matthews um die NHL-Torjägerkrone wieder etwas deutlicher ins Hintertreffen geraten.

Nachdem der deutsche Eishockey-Superstar der Edmonton Oilers in der Nacht auf Montag die 50-Tore-Marke erreicht hatte, zog der Goalgetter der Toronto Maple Leafs nach - und wie!

Matthews erzielte beim 6:2 der Leafs gegen Stanley-Cup-Champion Tampa Bay Lightning einen Hattrick und schraubte seine Torkonto auf eindrucksvolle 54 Treffer.

NHL: Matthews in der Pole Position um die Rocket Richard Trophy

Während Draisaitl seine bislang 50 Tore in 70 Spielen sammelte, benötigte Matthews 64 Spiele für seine herausragende Bilanz und festigte seine Pole Position im Rennen um die Rocket Richard Trophy für den besten Torjäger der nordamerikanischen Profiliga.

Der 24 Jahre alte Amerikaner egalisierte mit 54 Treffern auch Torontos Franchise-Rekord von Rick Vaive, der diese Bestmarke in der Saison 1981/82 aufstellte. Für Matthews war es zudem der siebte Hattrick seiner noch immer recht jungen Laufbahn.

"Es ist sehr bewegend, es bedeute eine Menge, in einem Atemzug mit jemandem wie Rick Vaive genannt zu werden", sagte Matthews: "Er und andere zuvor haben verkörpert, was es bedeutet, ein Toronto Maple Leaf zu sein."

Legendary company 🤝 pic.twitter.com/paoGtOM1ZH — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) April 5, 2022

Draisaitl wird seit dem 6:1 seiner Oilers bei den Anaheim Ducks wieder in einem Atemzug mit der NHL-Legende Wayne Gretzky genannt: Zum dritten Mal in seiner Karriere knackte er die 100-Punkte-Marke, zum zweiten Mal traf er in einer Saison 50-mal.

Oilers: Nur Gretzky besser als Draisaitl

Besser war im Trikot der Oilers nur "The Great One" Gretzky, dem in acht Spielzeiten beides gelang, und dessen kongenialer Partner Jari Kurri (viermal). Individuelle Trophäen hatte Draisaitl erstmals 2020 gewonnen, da gingen Art Ross Trophy (Top-Scorer), Hart Memorial Trophy (MVP) und Ted Lindsay Award (MVP der Spielergewerkschaft) an den Kölner.

Das große Ziel für den deutschen Sportler des Jahres 2020 bleibt gleichwohl der Stanley-Cup-Triumph mit den Oilers.

