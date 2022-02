Edmonton - Connor McDavid ist der womöglich größte Superstar der NHL.

Seitdem der Center der Edmonton Oilers 2015 beim Draft an Position 1 ausgewählt wurde, zählt er zu den prägenden Spielern der Liga.

Dreimal gewann er die Art Ross Trophy als Topscorer der Liga, wurde zudem zweimal mit der Hart Memorial Trophy und dreimal mit dem Ted Lindsay Award als wertvollster Spieler der Saison geehrt.

100 Millionen Dollar für acht Jahre

Seit Oktober 2016, er war damals erst 19 Jahre alt, führt er die Oilers sogar als Kapitän auf das Eis. Mit einem Jahresverdienst von 12,5 Millionen US-Dollar ist McDavid zudem der bestbezahlte Spieler der NHL. Er war erst 20 Jahre alt, als er den derzeit laufenden Acht-Jahresvertrag über insgesamt 100 Millionen Dollar unterzeichnet hatte.

Doch was macht diesen Spieler, der auch in der laufenden Saison wieder zu den Top-Scorern der Liga zählt, überhaupt so besonders?

"Er gehört ohne Frage zu den besten Spielern der Welt", sagt ran-Experte Rick Goldmann. "Er ist das Gesicht einer neuen Eishockey-Generation. Er ist das Aushängeschild dafür, wie sich das Eishockey verändert hat."

Goldmann erklärt: "Früher haben viele Außenstehende die Eishockey-Spieler auf das Körperspiel reduziert. Das Körperspiel ist noch immer ein Bestandteil des jetzigen Eishockeys. Aber die Sportart hat sich in den letzten vier, fünf Jahren noch einmal komplett verändert. Eishockey ist viel athletischer, technisch versierter und schlittschuhläuferisch viel, viel schneller geworden. Das Gesicht dieser Generation ist Connor McDavid."

"Geschwindigkeit, Technik und Spiel-IQ sind außergewöhnlich"

Goldmann sieht in dem Kanadier einen kompletten Spieler: "Seine Geschwindigkeit mit Puck, seine Technik und sein Spiel-IQ sind so außergewöhnlich, dass dadurch das Spiel auf eine neue Ebene gehoben wurde."

Auch beim Spiel am Sonntag, welches Edmonton gegen die Carolina Hurricanes bestreitet (18:45 Uhr, live auf ProSieben MAXX und ran.de), dürfte McDavid eine Schlüsselrolle einnehmen.

"Ich kann den Zuschauern nur empfehlen, bei der Übertragung auf die Nummer 97 zu schauen", rät Goldmann. "Was er mit dem Puck mit seiner Eleganz und seiner Geschwindigkeit macht und wie er dabei dennoch die Scheibe abschirmt, ist unglaublich."

Goldmann führt fort: "Er ist einer der sechs, sieben Gesichter der NHL, die die Liga seit einigen Jahren dominieren. Dazu zählt McDavid, aber zum Beispiel auch unser Deutscher Leon Draisaitl."

Draisaitl über McDavid: "Macht Freude, mit ihm aufs Eis zu gehen"

Tatsächlich sind die beiden Offensivspieler jene Akteure bei den Oilers, die den Unterschied ausmachen und sich gegenseitig zu Höchstleistungen pushen. "Wir können uns gegenseitig vorantreiben. Es bereitet Freude mit ihm aufs Eis zu gehen", sagt Draisaitl über das Verhältnis zu seinem Kapitän.

Welcher der beiden Superstars in der Scorer-Wertung weiter vorne liegt, sei laut McDavid nicht relevant: "Die Zahlen spielen keine so große Rolle. Ich möchte Spiele gewinnen. Wir sind eine Mannschaft."

Oliver Jensen

