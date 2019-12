Köln - Dominik Kahun und die Pittsburgh Penguins haben in der NHL ihr Heimspiel gegen die Ottawa Senators mit 5:2 gewonnen. Zwei Tore für die Pinguine erzielte der russische Stürmerstar Jewgeni Malkin, Nationalspieler Kahun blieb ohne Scorerpunkt. Für Pittsburgh war es der dritte Sieg in Folge, am Neujahrstag steht das Gastspiel bei den San Jose Sharks auf dem Programm.

