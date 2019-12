Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat seinen neunten Saisontreffer für die Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen Profiliga NHL erzielt. Beim 6:4 (3:0, 1:3, 2:1) gegen die Nashville Predators schoss der 24-Jährige im ersten Drittel das zweite Tor der Partie. Kahun und Co. belegen in der Eastern Conference nach zuletzt neun Siegen aus elf Spielen Tabellenplatz drei.

Philipp Grubauer musste sich mit Colorado Avalanche mit einem Punkt begnügen. Der deutsche Torhüter wehrte zwar 38 von 40 Schüssen ab, unterlag im Penaltyschießen bei den Dallas Stars aber 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1). Trotz vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen liegt Grubauer mit Colorado im Westen auf Platz zwei.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.