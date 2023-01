Köln (SID) - Eishockeystürmer John-Jason Peterka hat mit den Buffalo Sabres in der Profiliga NHL einen Pflichtsieg eingefahren. Die Sabres gewannen gegen die Anaheim Ducks, den Vorletzten der Western Conference, dank eines starken letzten Drittels mit 6:3 (2:0, 1:3, 3:0). Peterka blieb für die Franchise aus dem US-Bundesstaat New York, die sich durch den Sieg auf Rang zehn im Osten vorschiebt, in 14:38 Minuten Einsatzzeit ohne Scorerpunkt.