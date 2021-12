Köln (SID) - Eishockey-Talent John-Jason Peterka wartet auch nach seinem zweiten Einsatz in der nordamerikanischen Profiliga NHL weiter auf einen Sieg. Der 19 Jahre alte Nationalstürmer verlor mit den Buffalo Sabres mit 1:4 bei den New York Islanders. Peterka, der aufgrund vieler Coronafälle in den Kader geholt wurde, stand 16 Minuten auf dem Eis.

Keeper Philipp Grubauer (30) kam im ersten Spiel seiner Seattle Kraken nach der Corona-Zwangspause nicht zum Einsatz. Das Schlusslicht der Pacific-Division unterlag den Calgary Flames mit 4:6.