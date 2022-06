München/Denver - Der Matchwinner aus der Serie gegen die New York Rangers hält Titelverteidiger Tampa Bay Lightning auch in den Stanley Cup Finals am Leben.

Ondrej Palat hat mit seinem Gamewinning Goal 6:22 Minuten vor Ende der Partie die Finalserie gegen die Colorado Avalanche verlängert. Durch den 3:2-Erfolg in Colorado verkürzte die Truppe aus Florida in der Best-of-Seven-Serie auf 2:3.

Bereits in den Eastern Conference Finals hatte Palat mit zwei siegbringenden Toren kurz vor Schluss entscheidenden Anteil am Weiterkommen der Lightning.

Für Nico Sturm und die Avalanche heißtes damit Warten auf den dritten Titelgewinn in der Klubgeschichte. Nächste Chance hat die Truppe um die Starspieler Cale Makar und Nathan MacKinnon in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 1:50 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de.

