Köln (SID) - Sturmjuwel Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga für eine Überraschung gesorgt und die Siegesserie von Meister Tampa Bay Lightning gestoppt. Das Team aus Kanadas Hauptstadt setzte sich im heimischen Canadian Tire Centre 4:0 gegen den Favoriten aus Florida durch.

Der 19 Jahre alte Stützle steuerte seinen zehnten Assist in der laufenden Saison bei und steht nun bei 13 Scorerpunkten. Josh Norris (13.) brachte die Senators in Führung, ehe Brady Tkachuk (24./26.) zweimal in Überzahl traf und schließlich seinen Hattrick perfekt machte (57.).

Die ganz schwach in die Saison gestarteten Senators setzten mit dem vierten Sieg in den vergangenen fünf Spielen ihre Aufholjagd fort, gehören mit 17 Punkten aus 25 Spielen aber weiter zu den schlechtesten Teams der Liga. Für Tampa Bay, bis Samstag drittbeste Mannschaft der Eastern Conference, war es die erste Pleite nach fünf Siegen in Folge.