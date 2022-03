München - Der deutsche NHL-Profi Nico Sturm hat ein neues Team.

Wie die Minnesota Wild am Dienstag mitteilten, wird Sturm per Trade zu den Colorado Avalanche geschickt. Im Gegenzug kommt Tyson Jost zu den Wild.

Der gebürtige Augsburger spielte zweieinhalb Jahre für Minnesota und brachte es auf 111 Einsätze in dieser Zeit. In der laufenden Saison gelangen Sturm neun Tore und acht Vorlagen in 53 Spielen.

Mit dem Wechsel zu den Avalanche wird der 26-Jährige Teil des besten Teams der Western Conferene. Mit aktuell 89 Punkten liegt die Franchise dort auf Platz eins.

