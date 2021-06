München - Durch einen Treffer von Nicolas Roy ist im Playoff-Halbfinale der NHL zwischen dem Rekordmeister Montreal Canadiens und den Vegas Golden Knights wieder alles offen.

Der Stürmer schoss die Gäste aus der Spielermetropole Las Vegas in der Verlängerung zum 2:1-Sieg und sorgte für das 2:2 in der Best-of-seven-Serie.

Paul Byron brachte die Canadiens in der 39. Minute in Führung. In der 51. Minute gelang Brayden McNabb der Ausgleich.

Roy traf in seiner kanadischen Heimat 78 Sekunden nach Beginn der Overtime. "Das war unglaublich", sagte der Mann des Tages, "meine Familie ist hier. Ich weiß, dass sie wirklich glücklich sind und ich weiß, dass wir hier unbedingt gewinnen wollten."

Lehner statt Fleury: Vegas nimmt Torwartwechsel vor

Vegas-Head Coach Peter DeBoer ersetzte Stammgoalie Marc-Andre Fleury, der mit einem schweren Patzer die Niederlage in Spiel drei verursacht hatte, durch Robin Lehner. Der Ersatzmann hielt 27 Schüsse. Die Canadiens mussten zum zweiten Mal hintereinander auf ihren Trainer Dominique Ducharme verzichten, der wenige Stunden vor Spiel 3 positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Spiel fünf steigt am Dienstag (Ortszeit) in Nevada. Der Sieger bekommt zwei Matchbälle.

Auch im zweiten Halbfinale zwischen dem Titelverteidiger Tampa Bay Lightning und den New York Islanders steht es 2:2.

