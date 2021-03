Köln - Die Ottawa Senators befinden sich weiter in aufsteigender Form in der NHL. Von den letzten sechs Spielen gewannen die Kanadier fünf, das liegt auch an Tim Stützle, der in der Nacht erneut auftrumpfte und erneut an zwei Treffern beteiligt war.

Der Rookie gewann mit den Ottawa Senators gegen die Calgary Flames 5:1 und verbuchte dabei zwei Vorlagen. Nach seinen Assists zum 1:0 und 2:0 im zweiten Drittel steht der 19-Jährige in seiner ersten NHL-Saison bei 14 Scorerpunkten.

Nicos Sturm punktet - verliert aber mit Wild

Ebenfalls eine Vorlage gelang Nico Sturm bei der 4:5-Niederlage nach Verlängerung von Minnesota Wild gegen die Vegas Golden Knights. Für Minnesota war es der erste Rückschlag nach zuletzt sechs Siegen in Serie.

Ebenfalls eine Niederlage kassierte Torhüter Philipp Grubauer. Beim 2:6 von Colorado Avalanche bei den San Jose Sharks konnte der Goalie nur 21 von 26 Schüssen entschärfen.

Mangelnde Chancenverwertung bei den Oilers

Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl gingen dagegen erneut leer aus. Gegen die Toronto Maple Leafs mussten sich Draisaitl, Dominik Kahun und Co. 0:3 geschlagen geben und blieben wie zwei Tage zuvor beim 0:4 ohne Torerfolg.

Dabei fehlte es gegen das punktbeste Team der Liga erneut an der Effizienz: Satte 31 Schüsse gaben die Oilers ab, die Goalie Michael Hutchinson für Toronto alle parierte.

Nach der zehnten Saison-Niederlage liegt Edmonton in der Nord-Division mit 28 Punkten weiter hinter Toronto (36) auf Platz zwei, am Mittwoch (Ortszeit) gibt es das nächste Duell mit den Maple Leafs.

