Montreal - Dank Nikita Kutscherow hat Titelverteidiger Tampa Bay Lightning das erste Spiel der Finalserie der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gegen die Montreal Canadiens dominiert.

Das Team aus Florida deklassierte die Gäste mit 5:1, Kutscherow traf im letzten Drittel doppelt und legte das 5:1 für Superstar Steven Stamkos auf.

Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie findet am Mittwoch (Ortszeit) erneut in der Amalie Arena in Tampa statt. Erik Cernak erzielte das erste Tor der Partie für Tampa, Yanni Gourde erhöhte im zweiten Drittel auf 2:0, bevor den Gästen der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Ben Chiarot gelang.

Kutscherow bester Scorer

Doch Montreal verpasste den Ausgleich, dann schlug Kutscherow doppelt zu. Der russische Stürmer ist mit sieben Toren und 23 Assists bester Scorer der Play-offs.

