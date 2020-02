XFL

Cardale Jones: Einst Schul-Rebell, jetzt der Star der XFL

Am College war Cardale Jones ein großer Star und galt als potentieller Erstrunden-Pick. Sein Einstieg in die NFL verlief allerdings eher unglücklich. Dafür dreht der Quarterback nun in der XFL richtig auf und könnte sich erneut für die beste Footballliga der Welt empfehlen.