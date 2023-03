Die Cologne Centurions und Head Coach Kahlil Carter haben drei Monate vor Saisonstart in der European League of Football (ab 3. Juni live auf ProSieben MAXX, ran.de und joyn) ihre Zusammenarbeit beendet. Als Grund nannte die Franchise "unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung des Teams."

Für ihn übernimmt interimsmäßig Offensive Coordinator Christos Lambropoulos, der 2021 als Cheftrainer der Saarland Hurricanes die Auszeichung als "Coach of the Year" in der GFL erhielt.

Der 46-Jährige Carter war erst im Oktober 2022 zum Head Coach der Rheinländer ernannt worden. Als Spieler war er unter anderem für die Cleveland Browns und Buffalo Bills aktiv.

Noch mehr ELF live bei ran

ProSieben MAXX baut die Berichterstattung der European League of Football weiter aus. Ab dem 3. Juni 2023 überträgt ProSieben MAXX live und exklusiv 30 Spiele der dritten Saison der ELF.

Mit zwei Spielen pro Spieltag am Sonntag wird das Volumen der Liveübertragungen auf ProSieben MAXX verdoppelt. Das Finale am 24. September 2023 in Duisburg wird erstmals von ProSieben live gezeigt.

Eine weitere Partie pro Spieltag gibt es auf ran.de und in der ran-App samstags im Livestream.