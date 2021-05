München – Die Leipzig Kings verstärken ihre Defense: Kyle Kitchens ist am Freitag als Neuzugang vorgestellt worden.

Der Defensive End und Outside Linebacker soll für die Kings in der Debüt-Saison der neuen European League of Football (ab 19. Juni live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) Jagd auf die gegnerischen Quarterbacks machen.

Dass er das kann, hat er bereits bewiesen: Der dreifache All-American stellte in der German Football League 2019 für die Potsdam Royals mit 15 Quarterback-Sacks den Saisonrekord auf, hinzu kamen die zweitmeisten Tackles für Raumverlust.

Der in Decatur, Georgia aufgewachsene Pass Rusher spielte früher auf dem Catawba College (NCAA Division II) und bringt bei 1,87 Meter Körpergröße 117 Kilogramm mit. "Kyle Kitchens ist ein starker Defensiv-Spieler mit einem dauerhaften Ehrgeiz, von Sideline zu Sideline zu rennen und Plays für seine Defense zu machen. Ich freue mich darauf, dass Kyle nach Leipzig kommt", sagt Head Coach Fred Armstrong.

Kitchens, der in diesem Jahr noch in der Fan Controlled-Football League in den USA aktiv war, freut sich auf die neue Aufgabe. "Ich fühle mich gut damit, in Leipzig unterschrieben zu haben. Leipzig ist eine Stadt, die es zu entdecken gilt, und präsentiert ein neues Team, mit dem ich eine Verbindung eingehen und mich messen kann. Ich liebe Herausforderungen", sagte Kitchens: "Ich habe bereits mit ein paar meiner neuen Teamkameraden gesprochen. Einige kenne ich noch aus vorigen Stationen."

Zuerst kommt der Spaß

Dabei ist das Ziel für Kitchens klar definiert: "Zuallererst will ich Spaß mit meinem Team haben. Ich möchte der beste Anführer auf und neben dem Feld sein und Mitspieler weiterbringen, die noch nicht so viel Erfahrung in Deutschland gemacht haben. Dabei ist es auch mein Anspruch, als Leader voranzugehen und auf dem Feld zu dominieren."

Die Saison der neu geschaffenen Liga beginnt am 19. Juni, das Finale findet am 26. September in Düsseldorf statt.

