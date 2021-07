European League of Football

In dieser Woche ist in der ELF jede Menge passiert. Und es geht munter weiter, wenn am Sonntag Stuttgart Surge (ab 14.45 Uhr live auf ProSieben MAXX und auf ran.de) die Leipzig Kings empfängt und die Hamburg Sea Devils (ab 17:55 Uhr im kostenlosen Livestream auf ran.de) gegen die Berlin Thunder antreten.