Stuttgart Surge hat einen neuen Quarterback.

Wie das Team aus der European League of Football (ELF) mitteilte, konnte es Jan Weinreich von einem Engagement in der Schwaben-Metropole überzeugen.

Der 26-Jährige ersetzt den verletzten Starting Quarterback Reilly Hennessey und wird sein Debüt für die Stuttgarter bereits am kommenden Sonntag bei den Munich Ravens gegen (ab 14:30 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de).

In den vergangenen beiden Spielzeiten agierte der deutsche Quarterback für die Cologne Centurions.

ELF - Stuttgart Surge? Weinreich: "Großartiger Trainerstab"

"Ich habe mich dafür entschieden, zurückzukommen und Football zu spielen, weil es mich reizt, für die Surge zu spielen", sagte Weinreich. "Ich freue mich, für einen so großartigen Trainerstab zu spielen und einem Team beizutreten, das nach dem, was ich gehört habe, wie eine Familie agiert."

Der gebürtige Kölner begann seine Karriere 2009 bei den Cologne Crocodiles, wo er bis 2019 spielte. Nach einer Saison bei den Stockholm Mean Machines kehrte er in seine Heimatstadt zurück, um in der ELF für die Cologne Centurions zu spielen.

Dort warf er in der Saison 2021 für 1700 Yards und 16 Touchdowns. 2022 verbesserte er sich auf 3100 Yards und 29 Touchdowns. Damit war er in beiden Jahren unter den besten fünf Quarterbacks der Liga. Außerdem war er 2021 der Man of Honour der Centurions.

Nun will Weinreich in Stuttgart an seine starken Leistungen der letzten beiden Jahre anknüpfen.

ELF: Drei Spiele am Wochenende live

Neben dem Gastspiel der Stuttgart Surge bei den Ravens werden am Wochenende noch zwei weitere Spiele live übertragen. Am Samstag ab 14:30 Uhr zunächst Cologne Centurions at Frankfurt Galaxy (live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de), ab 16:00 Uhr dann Hamburg Sea Devils at Paris Musketeers (im Livestream auf ran.de).