Die ELF kann für die Saison 2024 ein neues Team präsentieren. Die spanische Hauptstadt Madrid wird der 18. Standort, das gab die Football-Liga in einem Statement bekannt.

"Wir sind stolz darauf, die Karte der European League of Football durch eine weitere europäische Metropole ergänzen zu können. Als Hauptstadt Spaniens ist Madrid ein sehr attraktiver Standort mit einer sportbegeisterten Bevölkerung. Wir sind mit der Eigentümer-Gruppe schon länger im Austausch und sehr froh, dass der Vertrag jetzt unterschrieben ist", wird Zeljko Karajica, der ELF-Geschäftsführer, in der Mitteilung zitiert.

Der Teamname und das Logo der Franchise, die neu aufgebaut wird, werden zeitnah von den Verantwortlichen präsentiert.

Madrid bekommt Franchise in der ELF

Geplant ist indes eine Zusammenarbeit mit dem spanischen Meister Las Rozas Black Demons sowie Osos Rivas und den Coslada Camioneros. "Diese drei Teams haben in den zurückliegenden Spielzeiten sehr gute Leistungen gezeigt und uns das Potenzial des Footballs in Madrid vor Augen geführt", verkündete Jaime Martin, der General Manager des neuen Teams.

Auch Commissioner Patrick Esume freut sich auf den Neuzugang für 2024. "Im kommenden Jahr kommt mit Madrid ein Team dazu, das auf jeden Fall mit hohen Ambitionen in der European League of Football an den Start gehen wird. Spanien verfügt über viele Spieler mit großem Potenzial und ich bin schon sehr gespannt, wie sie sich auf diesem Nivau präsentieren werden."

Nach den zu den Gründungsmitgliedern gehörenden Barcelona Dragons wird das Madrider Team bereits die zweite spanische Mannschaft.

Zusammen mit den 16 anderen Klubs kämpfen die Dragons schon in diesem Jahr um den Einzug in das Endspiel der EFL, das am 24. September in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg ausgetragen wird und für das bereits knapp 25.000 Tickets verkauft wurden.