European League of Football

"Football is Family": Kickoff-Party der ELF in Düsseldorf

Die European League of Football steht in den Startlöchern. Sportlich geht die Saison zwar erst in einigen Wochen los, eingeläutet werden soll die dritte Spielzeit der ELF jedoch bereits in wenigen Tagen beim offiziellen Kickoff-Event der Liga in Düsseldorf.