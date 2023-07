Das Interview führte Kai Esser

Nach den verbalen Angriffen von Dennis Schröder hat sich Maxi Kleber dazu entschieden, auf die Basketball-WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen zu verzichten. Auch ein klärendes Gespräch mit der Führung des Deutschen Basketball Bundes blieb erfolglos.

Kein gutes Bild, dass die deutsche Basketball-Nationalmannschaft rund einen Monat vor Beginn des Turniers in Asien abgibt.

Marko Pesic, früherer Nationalspieler und aktueller Geschäftsführer und CEO des FC Bayern Basketball, schätzt im Interview mit ran die Entwicklung ein.

ran: Herr Pesic, was halten Sie von den Aussagen, die Dennis Schröder getätigt hat und die Reaktion von Maxi Kleber?

Marko Pesic: Erst einmal glaube ich, dass es richtig und wichtig ist, dass die Nationalmannschaft Standards setzt. Vor allem wenn es um das Commitment, also die Verpflichtung, gegenüber dem Team geht. Vor allem wenn es die Spieler selbst setzen. Also nicht vom Verband vorgegeben. Ich habe das Gefühl, dass das von den Spielern so gewünscht ist. Das ist ein wichtiges Zeichen für den deutschen Basketball. Spieler wollen spielen, setzen aber auch eben die Standards.

ran: ... und Maxi Kleber erfüllt diese Standards nicht?

Pesic: Ich kenne Maxi sehr gut. Ich glaube er ist der Letzte, der irgendetwas getan hat, was gegen diese Standards verstoßen haben könnte. Sonst hätte er sich ja nicht bereitgestellt für die Nationalmannschaft. Ich glaube, dass da einfach eine Sache passiert ist, die zwar ungewollt war, aber auch den Charakter von Maxi zeigt. "Wenn ich das Problem bin, dann bin ich der Letzte, der für Differenzen Sorgen will, also bleibe ich weg." Es ist sehr unglücklich, dass das in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Ich kann mir auch nicht vorstellen - als Dennis das gesagt hat -, dass er dachte, dass es so ein Ausmaß annimmt.

ran: Aber wenn es keine kalkulierte Aussage von Schröder war, muss es sehr naiv gewesen sein. Es war also einfach unüberlegt?

Pesic: Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, was Dennis denkt. Aber von außen scheint es so. Als er das gesagt hat, wollte er Maxi nicht persönlich angreifen, das glaube ich nicht. Nichtsdestotrotz: Ich kann auch Maxi zu 100 Prozent verstehen. Dafür muss man ihn als Person auch kennen. Noch einmal: Er will kein Störenfried sein und ist ein exzellenter Mannschaftsspieler, auch in der Kabine. Aber da ist er nun einmal sehr konsequent. Alles in allem eine unglückliche Situation.

ran: Wie beeinflusst seine Abwesenheit das Team, auf dem Parkett aber vielleicht auch in der Kabine?

Pesic: Das beeinflusst die Mannschaft schon. Unterm Strich bleibt er ein Spieler, der eine enorme Qualität hat und diesem Team noch mehr Qualität geben könnte. Er ist anders als die Spieler, die wir haben. Maxi als Person ist auch eine Eins mit Sternchen. Er tut jeder Mannschaft gut. Zudem bringt er eine Qualität mit, die sonst kein Spieler in dieser Mannschaft hat. Ich sage nicht, er ist der beste große Spieler, den wir haben, aber in seiner Rolle ist er einer der besten in Europa. Er wird der Mannschaft fehlen, das steht außer Frage. So eine Qualität haben nicht viele Nationalmannschaften in Europa zur Verfügung.

ran: Mal angenommen Sie wären jetzt an Gordon Herberts Stelle: Wie würden Sie mit der Situation umgehen?

Pesic: Es ist ja jetzt vorbei. Maxi hat seine Entscheidung jetzt getroffen ...

ran: ... aber man muss ja kein Hellseher sein, um sich zu denken, was das erste Thema bei der nächsten Pressekonferenz sein wird.

Pesic: Gordon Herbert ist Trainer und ich war noch nie Trainer, deshalb ist das etwas anderes. Es ist bei solchen Dingen auch nicht immer der Trainer, der sich darum kümmern muss. Das muss der Verband tun und ist ja auch schon geschehen. Ich hoffe, dass bei Maxi noch ein Spalt offen ist in Richtung Nationalmannschaft, obwohl ich es eher nicht glaube. Herbert wird die Mannschaft trainieren, die dort auftauchen wird. Ich glaube schon, dass er darüber nicht glücklich ist, aber ich bin der Letzte, der Gordon Herbert Ratschläge geben sollte. Ich schaue eher auf die Mannschaft, für die ist es sehr schade.

ran: Apropos Mannschaft: Das Ziel für die WM ist noch immer Medaille und Qualifikation für die Olympischen Spiele. Sehen Sie dieses Ziel gefährdet?

Pesic: Nein, das glaube ich nicht. Maxi wäre ein Super Add-On gewesen, aber die Mannschaft, die letztes Jahr angetreten ist, kann auch so um eine Medaille spielen. Nach den ganzen Erfahrungen der letzten Jahre, nicht nur Erfolgen sondern auch den Fehlschlägen davor wie der WM in China, muss diese Mannschaft das höchste Ziel anstreben und das ist nun mal eine Medaille. Wir haben die Qualität. Natürlich, in einem Turnier können tausend Sachen passieren. Aber wenn wir gesund bleiben - auch ohne Maxi -, dann ist da enormes Potential. Unabhängig davon, was Dennis gesagt hat, in dieser Mannschaft herrscht eine Teamchemie, in der sich die Spieler selbst kontrollieren. Das ist ein super gutes Zeichen. Wenn die Vorbereitung anfängt, dann werden nur noch wenige über diesen Vorfall reden.