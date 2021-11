Herzlich Willkommen zur 2. Bundesliga. Der Hamburger SV und Jahn Regensburg treffen am 20. November 2021 (13:30 Uhr) am 14. Spieltag am Samstag aufeinander. Wir zeigen euch, wo ihr die Partie live im TV, Web und Livestream verfolgen könnt.

Zudem zeigen wir Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Live-Stream verfolgen könnt.

Für die Statistik Fans unter euch, die wichtigsten Statistiken und Fakten (Laufleistungen, Passgeber, Torschüsse u.v.m. im direkten Teamvergleich) beiden Mannschaften aus dem ran Datencenter.

UPDATE, 20.11.2021, 12:43 Uhr - Die Aufstellungen Hamburger SV vs. Jahn Regensburg

Voraussichtliche Aufstellung Hamburger SV: Johansson - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou - Trainer: Tim Walter

Voraussichtliche Aufstellung Jahn Regensburg: A. Meyer - Saller, Nachreiner, S. Breitkreuz, Wekesser - Gimber, Besuschkow - Beste, Singh - D. Otto, Albers - Trainer: Mersad Selimbegović

Spielinfos

Anstoß: 20. November 2021 13:30 Uhr

Stadion: Volksparkstadion (Hamburg)

SCHIEDSRICHTER: