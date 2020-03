Köln - Aufgrund der Coronavirus-Pandemie verzichtet der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln vorerst auf einen regulären Trainingsbetrieb. Wie der FC am Dienstag mitteilte, werden die Profis vorerst kein gemeinsames Mannschaftstraining absolvieren. Stattdessen sollen sich die Spieler bei einem individuellen Trainingsprogramm in den nächsten zehn Tagen fit halten. Das nächste gemeinsame Training am Geißbockheim ist für den 27. März vorgesehen.

Der Spielbetrieb in der Bundesliga ruht nach einer Entscheidung der Deutschen Fußball Liga (DFL) und ihrer Mitglieder mindestens bis zum 2. April.

