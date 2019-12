München - Spitzenspiel-Stimmung im Pott! Am Dienstagabend empfängt das wiedererstarkte Borussia Dortmund (29 Punkte, Platz 3) den derzeitigen Tabellenführer RB Leipzig (33 Punkte).

Gerade rechtzeitig vor dem Ausklang des Fußball-Jahres 2019 hat der BVB wieder in die Spur gefunden. Neben dem Erreichen des Achtelfinals in der Champions League konnte die Mannschaft von Lucien Favre zuletzt auch in der Bundesliga wieder deutlich zulegen. Drei Erfolge in Serie feierte der BVB zuletzt, darunter beeindruckende Kantersiege gegen Düsseldorf (5:0) und Mainz (4:0). Nun wartet aber mit RB Leipzig der derzeit härteste Brocken auf den BVB, schließlich übernahmen die Sachsen am letzten Wochenende die Spitze der Tabelle in der Bundesliga.

RB Leipzig: Selbstvertrauen pur und eine offene Rechnung

Leipzig reist mit einer beeindruckenden Serie im Gepäck nach Dortmund. Sechs Bundesligaspiele in Folge konnte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann zuletzt für sich entscheiden.

Und neben der Hoffnung auf die erfolgreiche Verteidigung der Tabellenführung treibt Leipzig wohl auch noch der Blick zurück in die Vorsaison an. In der Spielzeit 2018/19 verlor RB nämlich beide Bundesliga-Duelle gegen den BVB (1:4 und 0:1). Insgesamt liegt Dortmund mit drei Siegen (Leipzig zwei Siege, dazu ein Remis) in der bislang noch kurzen Geschichte des direkten Vergleichs mit den "Roten Bullen" ebenfalls knapp vorne. Vor dem siebten Duell BVB gegen RB Leipzig stellt sich nun folgende Frage: Kann sich Leipzig absetzen oder rückt der BVB weiter ran?

Infos zum Bundesliga Spiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig

Stadion: Signal Iduna Park, Dortmund

Schiedsrichter: Tobias Stieler (SR)

Assistenten: Matthias Jöllenbeck (SR-A. 1), Christian Gittelmann (SR-A. 2)

Harm Osmers (4. Offizieller)

VAR: Tobias Welz (VA)

Anstoß: Dienstag, 17.12.2019 20:30 Uhr

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig am Dienstag live im TV, im Livestream und Liveticker

Anpfiff der Partie zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig ist am Dienstag, 17. Dezember 2019, um 20:30 Uhr. Wir haben für Euch zusammengefasst, wo und wie ihr das Duell live im TV und im Livestream verfolgen können.

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig - live im ran.de Liveticker

Wenn in Dortmund am Dienstag der Ball rollt, sind wir mit unserem Live-Ticker mit dabei. Vor und nach dem Spiel zwischen dem BVB und den Leipzigern versorgen wir Euch mit allen wichtigen Infos - von Aufstellungen über Tore und allen strittigen Szenen des Spiels.

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig - live im TV bei Sky

Das Spiel BVB gegen RB Leipzig wird live und exklusiv von Sky übertragen. Die Partie beginnt um 20:30 Uhr. Die Vorberichterstattung startet bereits um 20 Uhr.

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig im Livestream

Das Spitzenspiel der englischen Woche wird im Livestream bei Sky Go angeboten.

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig im Free-TV

Erste Bilder des Spiels Dortmund gegen Leipzig im Free-TV gibt es am Dienstag ab 22:45 Uhr in der ARD-Sportschau zu sehen.

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig - Die Partie live im Radio

Fußball-Fans können darüber hinaus alle Bundesligaspiele auf dem Bundesliga-Radio von Amazon live mitverfolgen. Dafür wird entweder ein Abo von Amazon Prime oder von Amazon Music Unlimited benötigt.

