München/Düsseldorf - Fortuna Düsseldorf hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Friedhelm Funkel getrennt, das gab der Verein offiziell bekannt. Der Verein habe "den 66-jährigen Fußballlehrer von seinen Aufgaben entbunden und reagiert damit auf die sportliche Krise", hieß es in einer Mitteilung. Funkels Assistent Thomas Kleine hatte am Mittwoch bereits das Training geleitet.

Funkel war zuletzt zunehmend unter Druck geraten. Unter der Leitung des 66-Jährigen hatten die Düsseldorfer nur einen Sieg aus den vergangenen neun Bundesliga-Spielen geholt. Nach der Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Leverkusen rutschte der Klub erstmals in der Saison auf den letzten Tabellenplatz ab.

"Wir alle wussten, dass unser zweites Bundesligajahr sehr schwer werden wird und wir im Abstiegskampf stecken werden", sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. "Der gesamte Verlauf der Saison hat uns aber gezeigt, dass wir es bisher nicht geschafft haben, auf Strecke die nötigen Punkte zu holen. Man habe "in der aktuellen Konstellation nicht mehr an den Turnaround für den Klassenerhalt" geglaubt.

Steht der neue Fortuna-Trainer schon fest?

Ein Nachfolger für Funkel soll laut der Nachrichtenagentur "dpa" auch schon bereit stehen: Uwe Rösler. Der ehemalige Stürmer ist vor allem durch seine Zeit bei Manchester City bekannt. Zuletzt war er Cheftrainer beim schwedischen Erstligaklub Malmö FF tätig.

Funkel hatte die Düsseldorfer Mannschaft 2016 in der 2. Bundesliga übernommen und sie 2018 zurück ins Oberhaus geführt. Erst am Dienstag hatte er die Auszeichnung "Düsseldorfs Trainer des Jahres" bekommen, weil er die Fortuna in der vergangenen Saison auf Platz elf geführt hatte. Nun dürfte seine Karriere auf der Trainerbank vorbei sein: In der Vergangenheit hatte Funkel mehrfach betont, dass die Fortuna die letzte Trainerstation seiner Karriere sei.