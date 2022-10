München - Bitterer hätte der Abend für Robert Lewandowski nicht verlaufen können!

Schon vor dem Duell mit seinem Ex-Klub FC Bayern stand fest, dass der FC Barcelona frühzeitig aus der Champions League ausgeschieden ist.

Bei der 0:3-Pleite gegen den deutschen Rekordmeister gab es im Anschluss ebenfalls keinen Grund zur Freude. Erneut gelang Lewy kein Tor, ein Sieg ohnehin nicht. Das Wiedersehen mit seinen langjährigen Mitspielern hatte sich der Pole gewiss anders vorgestellt.

Lewandowski besucht Kabine des FC Bayern

Doch trotz der großen Enttäuschung gab sich der Stürmer fair und schaute nach der Partie sogar noch für einige Minuten in der Kabine der Münchner vorbei. "Lewy war eben noch bei uns in der Kabine. Wir haben uns kurz ausgetauscht, sind aber nicht tief in die Materie gegangen. Er ist ein guter Typ, dem wir alles Gute wünschen", erklärte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor der Rückreise zum Teamhotel bei "Sport1".

Auch Thomas Müller äußerte sich zu dem Kabinen-Besuch seines langjährigen Sturmpartners. "Es ist immer schön, Lewy wiederzusehen, unabhängig vom Sportlichen. Man fühlt natürlich mit, wenn man weiß, was für ein ehrgeiziger Sportler er ist", so der Offensivstar.

Für Lewandowski war es bereits die dritte Pleite im fünften Champions-League-Spiel mit Barca. Zum Vergleich: Beim FCB dauerte es 43 Spiele, ehe er drei Niederlagen auf dem Konto hatte.

