München – Der 22-jährige Milliardenerbe Kyril Louis-Deyfus ist der neue Besitzer des englischen Traditionsvereins AFC Sunderland. Und hat mit den "Black Cats" Großes vor.

"Ich kann es kaum erwarten, bald loszulegen, und ich glaube, dass wir den Sunderland AFC zurück an die Spitze des englischen Fußballs führen können", gab sich Louis-Dreyfus bei der Bekanntgabe des Deals zuversichtlich: "Die Fans sollen das Team wieder lieben."

"Sunderland wieder in die Spitzengruppe"

Der 22-Jährige sei sich der "schwierigen Situation des Klubs" inmitten der Pandemie bewusst: "Doch ich bin fest davon überzeugt, dass ich Sunderland wieder in die Spitzengruppe des englischen Fußballs führen kann. Ich kann es kaum erwarten."

Louis-Dreyfus übernimmt einen Großteil der Klub-Aktien vom bisherigen Besitzer Stewart Donald, der den Verein seit einem Jahr verkaufen möchte. Die English Football League muss dem Deal noch zustimmen, der offizielle Vollzug wird aber bereits für Mitte Januar 2021 erwartet.

Schon Louis-Dreyfus' Vater war Klubbesitzer

Kyril ist der Sohn des verstorbenen Robert Louis-Dreyfus, der 2009 infolge einer Leukämie-Erkrankung verstarb. Robert Louis-Dreyfus war ehemals Besitzer von Olympique Marseille und formte als Vorstandsvorsitzender Adidas zu einer Weltmarke.

Wegen eines Darlehens in Höhe von zehn Millionen Schweizer Franken an Franz Beckenbauer im Zuge der Vergabe der WM 2006, dessen Verwendungszweck bis heute unklar ist, tauchte Louis-Dreyfus' Name auch im Zuge der Sommermärchen-Affäre auf.

