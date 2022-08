München - Der spanische Topklub Atletico Madrid hat offenbar finanzielle Probleme und daher sollen nach Wunsch des Vereins einige Topstars auf Teile ihrer Gehälter verzichten bzw. einen Zahlungsaufschub akzeptieren.

Damit will der spanische Hauptstadtklub erreichen, dass sich die Gehaltskosten so reduzieren, sodass Atletico keine Probleme mit den Finanz-Richtlinien in La Liga bekommt.

Oblak und Lemar stimmten Atletico-Bitte wohl bereits zu

Das berichtet "Goal" und nennt auch die Namen der fünf Spieler, die angeblich um einen Gehaltsverzicht gebeten wurden: Antoine Griezmann, Joao Felix, Jan Oblak, Thomas Lemar und Koke.

Lemar und Oblak sollen einem Gehaltsverzicht sogar bereits zugestimmt haben, der slowenische Keeper zudem dem Bericht nach noch einem Zahlungsaufschub. Der Franzose Lemar, der zu den Topverdienern zählen soll, verzichtet wohl künftig auf 40 Prozent seines Gehalts.

Auch Coach Simeone soll wohl auf Gehalt verzichten

Bei Griezmann soll sich die Situation jedoch etwas schwieriger gestalten, da der französische Weltmeister in der laufenden Saison noch vom FC Barcelona ausgeliehen ist.

Laut dem Journalisten Ruben Uria dürfte auch das Trainerteam um Diego Simeone von Atletico gebeten worden sein, einer Gehaltskürzung zuzustimmen. Ob der Argentinier und sein Stab dieser Bitte nachgekommen sind, geht jedoch aus Urias Bericht nicht hervor.

