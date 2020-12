Lissabon/München - Der Profisport ist ein hartes Geschäft und so mancher geht dabei auch in den gesundheitsgefährdenden Bereich.

Neuestes Beispiel: Jan Vertonghen. Der belgische Nationalspieler erlitt im April 2019, beim Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Ajax Amsterdam, eine Kopfverletzung. Er war mit Mitspieler Toby Alderweireld und Ajax-Keeper Andre Onana zusammengeprallt und musste nach minutenlanger Behandlung den Platz mit der Hilfe von zwei Betreuern verlassen.

"Viele Leute wissen das nicht, aber (die Verletzung, d. Red.) hat mich für eine wirklich lange Zeit beeinträchtigt. Ich hatte Kopfschmerzen und Schwindelgefühle", berichtete Vertonghen dem belgischen TV-Sender "Sporza TV".

Vertonghen: "Hatte neun Monate damit zu kämpfen"

Er fügte an: "Das ist das erste Mal, dass ich darüber rede. In Gänze hatte ich damit neun Monate zu kämpfen und deswegen konnte ich nicht das zeigen, was ich wollte." Vertonghens Vertrag bei den Spurs lief im vergangenen Sommer aus und der Verteidiger wechselte ablösefrei zu Benfica Lissabon.

Doch zuvor versuchte Vertonghen alles, um bei den Spurs ein neues Arbeitspapier zu erhalten. "Ich hatte nur noch ein Jahr Vertrag, also musste ich spielen. Aber wenn ich gespielt habe, war ich schlecht. Nicht viele Leute wussten davon, es war meine eigene Entscheidung. Ich mache niemandem einen Vorwurf."

Vertonghen schonte sich nicht, schon im Rückspiel gegen Ajax stand er wieder auf dem Platz und spielte auch im verlorenen Finale gegen den FC Liverpool. Erst bei der Unterbrechung durch die Corona-Pandemie konnte Vertonghen sich auskurieren. "Danach war es besser." Sein Aus bei den Spurs konnte er aber nicht mehr abwenden.

Vertonghen will Karriere bei Benfica beenden: "Zu 99 Prozent sicher"

Beim Wechsel zu Benfica ging aber alles schnell: "Ich war auf einem kleinen Boot in Amsterdam, als mein Manager anrief und mir von dem Interesse berichtete. Ich hatte sofort ein gutes Gefühl", schilderte Vertonghen.

In Lissabon unterschrieb er einen Vertrag bis 2023 und plant sogar in Portugal seine Karriere zu beenden. "Sag niemals nie, aber das ist mein letzter Klub. In drei Jahren werde ich 36, was ein gesegnetes Alter für einen Fußballer ist. Vielleicht hänge ich noch ein Jahr dran, aber es ist zu 99 Prozent sicher, dass ich hier aufhören werde."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.