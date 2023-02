In der Europa League geht es Schlag auf Schlag: Kurz nach den Playoffs der K.o.-Runde werden auch schon die Achtelfinals ausgelost. Diese finden bereits knapp eine Woche später statt.

Die Runde der letzten 16 findet auch in dieser Saison mit deutscher Beteiligung statt. Welcher Verein, welchen Gegner zugelost bekommt entscheidet sich am 24. Februar in Nyon. ran fasst alle wichtigen Informationen zur Auslosung, den Lostöpfen und den Terminen zusammen.

Europa League: Wann ist heute die Auslosung für das Achtelfinale?

Ausgelost werden die Achtelfinals der Europa League am 24. Februar um 13:00 Uhr.

Europa League heute: Wie läuft die Auslosung für das Achtelfinale ab?

Es gibt zwei Lostöpfe - in dem einen sind die acht Gruppenersten, in dem anderen die Gewinner aus den Playoffs der K.o.-Runde. Die Gruppensieger sind gesetzt und spielen zuerst auswärts.

Europa League: Gibt es heute Einschränkungen bei der Auslosung?

Im Achtelfinale dürfen noch keine Teams aus dem selben Verband gegeneinander spielen. Zu einem deutschen Duell kann es in der Runde der letzten 16 also noch nicht kommen. Weitere Beschränkungen möchte die UEFA erst unmittelbar vor der Auslosung bekanntgeben.

Europa League heute: Wie sehen die Lostöpfe für das Achtelfinale aus?

Alle Gruppensieger befinden sich in Topf 1: FC Arsenal (ENG), Real Betis (ESP), Fenerbahce Istanbul (TUR), Ferencvaros Budapest (HUN), Feyenoord Rotterdam (NED), SC Freiburg (GER), Real Sociedad (ESP) und Union Saint-Gilloise (BEL)

Alle Playoff-Sieger werden in Topf 2 platziert: Union Berlin (GER), Manchester United (ENG), Juventus Turin (ITA), Bayer Leverkusen (GER), AS Rom (ITA), FC Sevilla (ESP), Schaktar Donezk (UKR) / Stade Rennes (FRA), FC Midtjylland (DEN)

Europa League: Ist die Auslosung für das Achtelfinale heute live im TV zu sehen?

Ja, die Auslosung wird ab 12:55 Uhr live bei Sky Sport News übertragen.

Europa League heute: Wo gibt es einen Livestream zur Achtelfinal-Auslosung?

Die Auslosung ist im Livestream bei SkyGo und bei RTL+ zu sehen. Außerdem stellt die UEFA einen Livestream auf ihrer Homepage zur Verfügung.

Europa League: Wann findet das Achtelfinale statt?

Die Hinspiele im Achtelfinale finden am 9. März 2023 statt. Die Rückspiele werden bereits eine Woche später, am 16. März 2023 ausgetragen.

Europa League: Wie geht es nach dem Achtelfinale weiter?

Auslosung Viertel- und Halbfinale: 17. März 2023

Viertelfinale: 13. und 20. April 2023

Halbfinale: 11. und 18. Mai 2023

Finale: 31. Mai 2023

Wo findet das Europa-League-Finale 2023 statt?

Das Finale der Europa League 2022/23 findet in Ungarn statt. Am 31. Mai 2023 dürfen die beiden Finalisten in der Puskas Arena in Budapest vor 65.000 Zuschauern um den Titel kämpfen.