München - Am Sonntagabend wird es für Goran Pandev bei der Fußball-EM zum ersten Mal ernst. Dann trifft der Stürmer des CFC Genua mit der Nationalmannschaft Nordmazedoniens auf die österreichische Auswahl (ab 18 Uhr im Liveticker auf ran.de).

Mit im Team spielt dabei auch Marjan Radeski. Der Linksaußen dürfte für Pandev ein ganz besonderer Mitspieler sein, steht er doch bei Pandevs eigenem Team unter Vertrag.

Pandev gründete Akademie

Im Jahr 2010 gründete der heute 37-Jährige in Nordmazedonien eine Jugend-Fußballakademie, die "Akademija Pandev". Dabei blieb es aber nicht.

Nur vier Jahre später installierte die Akademija Pandev eine eigene Profimannschaft, 2017 gewann das Team dann die nordmazedonische Zweitligameisterschaft und stieg in die Prva Makedonska Liga, die erste Liga des Landes, auf.

Seit inzwischen vier Jahren kicken die Spieler unter dem Vereinsnamen Akademija Pandev in Liga eins - und feierten sogar einen großen Erfolg. Im Jahr 2019 gewann die Truppe den nordmazedonischen Pokal. In der vergangenen Saison wurde das Team in der Liga Siebter.

Bei der EM geht es für Pandev, Radeski und den Rest des Teams in Gruppe C neben Österreich auch gegen die Ukraine und die Niederlande.

