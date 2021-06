München/London - Es ist schwieriger geworden, den geneigten Fußballfan bei einer Europameisterschaft mit einem neuen Gesicht zu überraschen.

Früher stellten sich die größten Könner dem internationalen Publikum bei solchen Gelegenheiten oft zum ersten Mal vor, EMs und auch WMs waren die großen Bühnen für Darsteller, die bis dahin oft nur lokale Glorie erreicht hatten.

Seit sogar der Hintertupfinger Kreispokal ins ferne Japan übertragen wird, ist jeder Fußballer vermessen und statistisch kartiert, bevor er sich auch nur das Nationaltrikot überstreift.

Vor allem diejenigen, die in den großen Ligen auftreten oder in den europäischen Wettbewerben. Aus der englischen Mannschaft sind Harry Kane, Mason Mount oder Raheem Sterling fast genauso geläufig wie Thomas Müller oder Joshua Kimmich.

Marcelo Bielsa nimmt sich Phillips' an

Doch beim fluchbrechenden Auftaktsieg gegen Kroatien schaffte es dann doch ein Akteur der Three Lions ein paar Fragezeichen auf die Gesichter zu zeichnen. Wer ist dieser Kalvin Phillips, der da gerade alles in Grund und Boden spielt und in der ran-Einzelkritik die Note 1 erhält?

Der 25-Jährige trägt in seinem Berufsleben kein Trikot eines Top-Vereins, in den Kadern von Chelsea, Manchester City oder Liverpool sucht man ihn vergebens. Phillips spielt beim letztjährigen Premier-League-Aufsteiger Leeds United.

Nun hat der Klub aus West Yorkshire es zu einiger Berühmtheit gebracht, vor allem unter Taktikliebhabern. Der Grund dafür ist Marcelo Bielsa, trainergeworderner Lehrbeauftragter für Fußball, der schon Spieler wie Diego Simeone und Ander Herrera unterrichtete.

Bielsa führte Leeds nach 16 Jahren Abstinenz wieder in die Premier League - großes Kunststück - und hielt mit dem Klub souverän die Klasse - noch größeres Kunststück.

Mit Fastfood und Bier ist Schluss für Phillips

Der rasante Aufstieg, den Leeds im Großen erlebte, machte Kalvin Phillips im Kleinen durch. Und auch beim Spieler aus Leeds' Jugend war Bielsa der Schlüssel.

Der Mittelfeldspieler glaubte vor dessen Ankunft an der Elland Road, "ich könnte überall im Mittelfeld spielen, aber er (Bielsa) wusste, welche Position am besten für mich war und er wusste, wo er mich spielen sehen will".

Vor rund drei Jahren beorderte Bielsa Phillips auf die Sechs, ins defensive Mittelfeld. Der Trainer machte seinen Schüler zum Dreh- und Angelpunkt seines Spiels - und zu seinem "persönlichen Projekt", wie "The Athletic" berichtet.

"Kalvin erfuhr eine der vielleicht aggressivsten Herangehensweisen von Bielsa. Der Trainer ist außergewöhnlich anspruchsvoll, vor allem was sein Gewicht angeht, und er treibt ihn jeden Tag sehr hart an", heißt es dort weiter.

Zur Ernährung von Phillips gehörten zuvor offenbar das ein oder andere Bier und hin und wieder Fastfood. Damit war dann Schluss.

Philipps' spezieller Spitzname

Und Phillips sprang auf die Methoden an, entwickelte sich zielstrebig weiter. "Sein Stil und die Art und Weise, wie er mich dazu gebracht hat, auf dieser Position zu spielen, war eine große Hilfe für mich", sagte Phillips einmal über Phillips-Projektleiter Bielsa.

"Er ist sehr gut darin, den Ball zu erobern", beschreibt Bielsa Phillips' Fähigkeiten, "und ihn in einen anderen Raum zu leiten, in einen besseren Raum. Er ist sehr gut, wenn er die Mannschaft absichern muss, wenn unsere Außenverteidiger angreifen."

Das Können, das Spiel mit kurzen wie langen Pässen zu dirigieren, ohne dabei seine Defensivaufgaben zu vernachlässigen, hat Phillips einen speziellen Spitznamen eingebracht, der zwei Namen verbindet, die so wenig zusammengehören wie Rotwein und Earl Grey: Yorkshire Pirlo!

Eine Hommage der Leeds-Fans an den begnadeten italienischen Regisseur.

Ein ungewöhnlicher Trikottausch

Wie wichtig die Verbindung zu Bielsa für Phillips ist, zeigt auch diese Episode: Als Phillips im September 2020 erstmals für die englische Auswahl berufen wurde, schenkte Bielsa ihm eines seiner alten Trikots von den Newell's Old Boys. "Er hat mir ein Geschenk gemacht - eines seiner alten Spielertrikots - und eine Nachricht an meine Familie, meine Oma, meine Mutter und meine Freundin. Das war eine sehr nette Geste für mich", erzählte Phillips.

Der 25-Jährige revanchierte sich mit seinem Trikot der Three Lions und fügte hinzu, dass er ohne ihn wahrscheinlich nie ein Länderspiel gemacht hätte. Gegen Kroatien bestritt er erst sein neuntes.

Phillips schwärmt von neuen Freiheiten

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Englands Nationaltrainer Gareth Southgate Phillips nicht als Sechser aufstellte, sondern ihm offensive Freiheiten gab - den Siegtreffer durch Raheem Sterling bereitete der Leeds-Profi vor. Im defensiven Mittelfeld spielte Declan Rice, den viele als einen Konkurrenten ansehen.

Phillips hob lieber die Vorzüge dieser Symbiose hervor. "Ich liebe es, mit Declan zu spielen, ich liebe es, in dieser Rolle zu spielen, in der ich ein wenig Freiheit habe, nach vorne zu gehen, und ich weiß, dass Declan hinter mir steht und mir Rückendeckung gibt, wenn ich geschlagen werde", sagte Phillips nach dem Sieg gegen Kroatien.

Im nächsten Spiel gegen Schottland (Freitag, ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de) werden mehr Augen auf ihn gerichtet sein - egal auf welcher Position er aufläuft.

Tim Brack

